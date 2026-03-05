„Margir staðir og margir sakborningar“ Agnar Már Másson skrifar 5. mars 2026 22:02 Lögreglan hefur ráðist í húsleit í Reykjavík, Kópavogi, Raufarhöfn, Borgarnesi og fleiri bæjarfélögum. Málið er enn ekki komið á ákærusvið. Vísir/Fastinn/Já.is/Getty Hið minnsta fimmtán manns eru sakborningar í þeim nítján málum sem tengjast skipulögðum fíkniefnahring á Raufarhöfn og víðar. Lögreglan fyrir norðan hefur lagt hald á kannabis í kílóavís og hafa fleiri en hundrað rannsóknarúrskurðir verið kveðnir. Síðan í sumar hefur lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakað það sem hún telur vera þaulskipulagða kannabisframleiðslu sem teygir anga sína alla leið frá Raufarhöfn til Reykjavíkur. Fyrstu handtökur áttu sér stað um miðjan júní 2025 en enn hefur engin ákæra verið gefin út í málinu. Þó sat fjöldi sakborninga í einangrun, þar á meðal einn lögmaður, og hefur fjórum sakborningum verið vísað til Albaníu. Ráðist hefur verið í húsleitir í fjölda sveitarfélaga, meðal annars í Kópavogi og Reykjavík. Nítján mál, fimmtán sakborningar og ríflega hundrað úrskurðir „Þetta eru náttúrulega bara mörg mál, voru það í upphafi, en þetta er einn heildarpakki,“ segir Skarphéðinn Aðalsteinsson, rannsóknarlögreglumaður fyrir norðan, í samtali við Vísi. Málin séu alls nítján talsins í kerfi lögreglu og nái til fjögurra lögregluembætta; Lögreglunnar á Norðurlandi eystra, Vesturlandi, höfuðborgarsvæðinu og svo embættis Ríkislögreglustjóra. „Þetta er viðamikið,“ bætir rannsóknarlöggan við, „margir staðir og margir sakborningar.“ Hann segir að sakborningar séu fimmtán til sextán talsins. Fjórum þeirra var vísað til Albaníu í fyrra og þeir settir í endurkomubann til tveggja ára. Alls hafa verið gefnir út fleiri en hundrað rannsóknarúrskurðir í tengslum við málin, að sögn Skarphéðins, sem er talsvert meira en gengur og gerist. Fjórtán kíló af kannabis á Raufarhöfn, sjötíu plöntur og hundruð græðinga Lögreglan á Norðurlandi eystra hafði um nokkurt skeið grunað að fíkniefnaframleiðsla ætti sér stað í umdæminu og réðst þann 18. júní í húsleit á Raufarhöfn. Þar reyndist vera umfangsmikil kannabisræktun og fundust tæplega 70 plöntur, 250 græðlingar og um 14 kílógrömm af tilbúnu kannabisefni, samkvæmt því sem fram kemur í áfrýjuðum gæsluvarðhaldsúrskurðum sem finna má á vef Landsréttar. Síðar þennan sama júnídag réðust lögregla og sérsveit einnig í húsleit á tveimur öðrum stöðum, þar á meðal í Borgarnesi. Á öðrum staðnum fannst sambærileg ræktun og á Raufarhöfn, en á hinum var fullbúin aðstaða til ræktunar þótt engar plöntur væru þar, samkvæmt úrskurðinum. Tveimur dögum fyrir þetta, 16. júní, hafði lögreglan reyndar þegar farið í húsleit í íbúðarhúsnæði á ónefndum stað á Norðurlandi, samkvæmt gæsluvarðhaldsúrskurði yfir einum Albana frá því í júní. Þar hafi fundist ræktun á dvalarstað sakborningsins hinn 1. júlí, þar sem hafi verið um 40 plöntur auk fíkniefna. Hinn 3. júlí handtók lögreglan svo tvo eftir húsleit við Austurbrún í Laugardal í Reykjavík annars vegar og svo fleiri í Kópavogi hins vegar. Í fyrrnefndum gæsluvarðhaldsúrskurði er einmitt sagt frá húsleit að tveimur ónefndum stöðum; á öðrum staðnum hafi nokkuð magn fíkniefna fundist, en hinn staðinn hefðu sakborningar greinilega tekið á leigu nokkru áður og yfirgefið. Tekið er fram í öðrum úrskurði að við húsleit í Reykjavík hafi komist upp um aðra umfangsmikla fíkniefnaræktun og hið minnsta einn hafi verið handtekinn. Lögmaðurinn sagður hafa aðstoðað sakborning við peningaþvætti Eitt þessara nítján mála sem Skarphéðinn rannsóknarlögregla nefnir snýr að rannsókn á Gunnari Gíslasyni lögmanni, en Vísir hefur greint frá þeim anga. Lögmaðurinn var látinn dúsa í einangrun í tvær vikur í október og nóvember vegna gruns um að aðstoða erlenda ríkisborgara, meðal annars þá sakborninga sem hér um ræðir, við að komast inn í landið til að stunda glæpi án þess að vera stöðvaðir af lögreglu. Gunnar tjáði sig um málið við Vísi í desember og sagðist andlega í molum eftir dvölina í fangelsinu á Hólmsheiði þar sem hann þó kynntist besta fólki í heimi, fangavörðunum. „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna og hef alltaf verið. Með gríðarlega marga albanska skjólstæðinga,“ sagði Gunnar þá. Lögreglan hefði viljað komast í vinnugögn hans í þeim tilgangi að mögulega finna höfuðpaurana. Það sé hans kenning. „Ég er lögmaður, venjulegur fjölskyldufaðir með konu og börn. Að halda að ég sé viðriðinn ræktun á kannabis er gjörsamlega fjarstæðukennt.“ Hann er sagður tengjast fimmtán málum á árinu 2025 þar sem einstaklingar sem síðar voru stöðvaðir við brotastarfsemi á Íslandi, samkvæmt Landsréttarúrskurði í máli hans. Lögregla rauf bankaleynd Gunnars, hleraði síma hans, setti GPS-búnað í bíl hans og gerði húsleit á heimili hans og starfsstöðvum. Í einum gæsluvarðhaldsúrskurði segir lögregla að í síma eins sakbornings sem handtekinn var í Borgarnesi hafi fundist WhatsApp-samskipti við Gunnar, þar sem hann var titlaður á grísku, þar sem rætt hafi verið um millifærslur á fjármunum og önnur samskipti „sem bera með sér að [Gunnar] sé að aðstoða [sakborning] við peningaþvætti“ og þar sem sakborningurinn hefði óskað eftir aðstoð Gunnars við að millifæra 10.000 evrur. Þá væru einnig samskipti þeirra á milli þar sem lögmaðurinn hefði sent sakborningum hlekk á frétt um tiltekið lögreglumál og spurt hvernig hann tengdist málinu, eftir að lögmaðurinn hafði verið viðstaddur skýrslutökur sem verjandi annars sakbornings í því máli þar sem mynd af sakborningnum hafi verið borin undir verjandann. Norðurþing Albanía Borgarbyggð Kópavogur Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Innlent Noem rekin Erlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Erlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Innlent Fleiri fréttir Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Kringlumýrarbraut lokað vegna áreksturs Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Ákvarðanir teknar af heift en ekki skynsemi Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Sjá meira