Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bíla­stæðum

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar Akureyrar.
Mikil uppbygging er í vændum á Akureyri. Kennileiti munu víkja og byggðin verður þétt án þess að bæjarbúar fari á mis við bílastæði. Þetta segir forseti bæjarstjórnar Akureyrar sem kveðst vongóð um að lokka höfuðborgarbúa norður.

Bæjarstjóri Akureyrar kynnti húsnæðisáætlun bæjarins fyrir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á fundi í síðustu viku. Í áætluninni er úthlutun lóða fyrir næstu tíu ár en þar er gert ráð fyrir um 260 íbúðum á ári.

Samkvæmt því sem kemur fram þar mun ásýnd bæjarins breytast töluvert á komandi árum. Í spilaranum hér að neðan má sjá hvar íbúðir eru nú þegar í byggingu og hvernig Holtahverfi mun til að mynda líta út að ofan.

Þá stendur til að ráðast í framkvæmdir á ýmsum öðrum stöðum eins og tjaldsvæðisreitnum. Þá munu önnur kennileiti líkt og Akureyrarvöllur og BSO-húsið einnig víkja.

Á tjaldsvæði rétt hjá sundlaug bæjarins munu rísa 180 íbúðir og er reiknað með að framkvæmdir hefjist á næstu tveimur árum.

„Hér koma fjölbýlishús að mestu leyti og svo verslunarhús hérna. Við gerðum ráð fyrir heilsugæslu á sínum tíma en það breyttist.

Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar, segir spennandi tíma fram undan.

„Það stefnir í mjög mikla uppbyggingu og hefur verið síðustu ár. Við fögnum því ða sjálfsögðu. Við erum þetta vaxtarsvæði fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Okkur er að fjölga um kannski 200 manns á ári. Við teljum okkur þurfa að byggja og byggja jafnvel umfram það og lokka jafnvel höfuðborgarfólkið til okkar.“

Byggðin mun þéttast þó nokkuð við þetta en Halla segir mikið lagt upp úr því að tryggja bílastæði fyrir íbúa.

„Það er gert ráð fyrir á öllum, ef ekki flestum, stöðunum bílakjöllurum til að koma til móts við það sem við missum. Við erum búin að vera passa okkur að lenda ekki í því sama og hefur gerst á höfuðborgarsvæðinu, að við lendum með of fá bílastæði.“

Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í Hlíðarfjalli á síðustu árum og er stefnt að því að ná enn lengra.

„Við höfum verið að kalla eftir samtali við ríkið um frekari uppbyggingu og að þetta verði að endingu þjóðarleikvangur okkar í vetraríþróttum.“

