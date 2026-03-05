Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum Tómas Arnar Þorláksson skrifar 5. mars 2026 22:30 Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar Akureyrar. vísir/lýður valberg Mikil uppbygging er í vændum á Akureyri. Kennileiti munu víkja og byggðin verður þétt án þess að bæjarbúar fari á mis við bílastæði. Þetta segir forseti bæjarstjórnar Akureyrar sem kveðst vongóð um að lokka höfuðborgarbúa norður. Bæjarstjóri Akureyrar kynnti húsnæðisáætlun bæjarins fyrir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á fundi í síðustu viku. Í áætluninni er úthlutun lóða fyrir næstu tíu ár en þar er gert ráð fyrir um 260 íbúðum á ári. Samkvæmt því sem kemur fram þar mun ásýnd bæjarins breytast töluvert á komandi árum. Í spilaranum hér að neðan má sjá hvar íbúðir eru nú þegar í byggingu og hvernig Holtahverfi mun til að mynda líta út að ofan. Þá stendur til að ráðast í framkvæmdir á ýmsum öðrum stöðum eins og tjaldsvæðisreitnum. Þá munu önnur kennileiti líkt og Akureyrarvöllur og BSO-húsið einnig víkja. Á tjaldsvæði rétt hjá sundlaug bæjarins munu rísa 180 íbúðir og er reiknað með að framkvæmdir hefjist á næstu tveimur árum. „Hér koma fjölbýlishús að mestu leyti og svo verslunarhús hérna. Við gerðum ráð fyrir heilsugæslu á sínum tíma en það breyttist. Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar, segir spennandi tíma fram undan. „Það stefnir í mjög mikla uppbyggingu og hefur verið síðustu ár. Við fögnum því ða sjálfsögðu. Við erum þetta vaxtarsvæði fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Okkur er að fjölga um kannski 200 manns á ári. Við teljum okkur þurfa að byggja og byggja jafnvel umfram það og lokka jafnvel höfuðborgarfólkið til okkar.“ Byggðin mun þéttast þó nokkuð við þetta en Halla segir mikið lagt upp úr því að tryggja bílastæði fyrir íbúa. „Það er gert ráð fyrir á öllum, ef ekki flestum, stöðunum bílakjöllurum til að koma til móts við það sem við missum. Við erum búin að vera passa okkur að lenda ekki í því sama og hefur gerst á höfuðborgarsvæðinu, að við lendum með of fá bílastæði.“ Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í Hlíðarfjalli á síðustu árum og er stefnt að því að ná enn lengra. „Við höfum verið að kalla eftir samtali við ríkið um frekari uppbyggingu og að þetta verði að endingu þjóðarleikvangur okkar í vetraríþróttum.“ Akureyri Mest lesið Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Innlent Noem rekin Erlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Erlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Innlent Fleiri fréttir Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Kringlumýrarbraut lokað vegna áreksturs Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Ákvarðanir teknar af heift en ekki skynsemi Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Sjá meira