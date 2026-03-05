Eyjólfur færir klukkuna aftur Eiður Þór Árnason skrifar 5. mars 2026 22:35 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra og þingmaður Flokks fólksins. Vísir/Bjarni Stöðvarskylda leigubílstjóra var endurvakin með lagabreytingu sem samþykkt var á Alþingi í dag. Þurfa bílstjórar að vera skráðir hjá leigubifreiðastöð með gilt starfsleyfi og verður stöðvunum skylt að skrá allar ferðir, þar á meðal upphafs- og endastöð, staðsetningu bifreiðar, akstursleið og greiðslur farþega. Einnig er stöðvum gert að bjóða farþegum að koma á framfæri kvörtunum og ábendingum með einföldum hætti, til að mynda um óeðlilega hátt verð eða slæma þjónustu. Leigubílstjórum verður einnig skylt að upplýsa farþega um þessi réttindi og að þeir geti kvartað til viðeigandi stjórnvalda. Greint er frá þessu á vef Stjórnarráðsins. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra lagði fram frumvarpið og hefur með þessu afnumið umdeildar breytingar á leigubifreiðalögunum sem samþykktar voru árið 2022, í tíð Sigurðar Inga Jóhannssonar innviðaráðherra. Bílstjórar mótmæltu síðustu breytingum Með lagabreytingunni árið 2022 voru skilyrði fyrir leigubílaakstri í atvinnuskyni rýmkuð, meðal annars með því að afnema reglur um heildarfjölda starfsleyfa og áðurnefnda stöðvarskyldu. Hagsmunasamtök leigubílstjóra lögðust gegn þessum breytingum sem samþykktar voru þegar Framsókn sat í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum en lögin auðvelduðu nýjum bílstjórum að komast inn á markaðinn. Fyrir lagabreytingu síðustu ríkisstjórnar hafði Eftirlitsstofnun EFTA lýst því yfir að gildandi reglur um leigubílaleyfi á Íslandi væru ekki í samræmi við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið. Þáverandi löggjöf hafi gert nýjum rekstraraðilum erfitt eða ómögulegt að komast inn á markaðinn. Ætlað að tryggja aukið aðhald „Það er fagnaðarefni að Alþingi hafi samþykkt nauðsynlegar breytingar á lögum um leigubifreiðaþjónustu. Stöðvaskylda hefur verið endurvakin og rafrænt eftirlit innleitt, sem tryggir aukið aðhald og öryggi í greininni. Ný reglugerð hefur nú lokið samráðsferli og verður ný námskrá kynnt fljótlega,“ er haft eftir Eyjólfi í tilkynningu ráðuneytisins. „Þetta er fyrsta skrefið í að leggja grunn að leigubifreiðamarkaði sem byggir á fagmennsku, öryggi og gagnsæi. Markaði sem speglar þá gestrisni sem við viljum að einkenni Ísland. Farþegar eiga rétt á öruggu verðlagi og leigubílstjórar á heilbrigðu starfsumhverfi þar sem leikreglur eru skýrar.“ Boðar sérstakar númeraplötur Eyjólfur boðar einnig breytingar á reglugerð sem snúi meðal annars að eftirliti Samgöngustofu með leyfishöfum, próftöku, eftirliti með námskeiðshöldurum, hátternisreglum leigubifreiðastöðva og kröfum um framsetningu á verðskrá og sýnileika á leyfisskírteinum. Þá standi til að auðkenna leigubíla með sérstökum lituðum númeraplötum. Eyjólfur segir lagabreytingarnar sem samþykktar voru í dag vera fyrstu skrefin í heildarendurskoðun á starfsumhverfi leigubílstjóra. Leigubílar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Innlent Noem rekin Erlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Erlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Innlent Fleiri fréttir Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Kringlumýrarbraut lokað vegna áreksturs Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Ákvarðanir teknar af heift en ekki skynsemi Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Sjá meira