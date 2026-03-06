Erlent

Skurð­læknir í Lundúnum fjar­lægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar

Frá aðgerðinni, þar sem sjúklingurinn var á Gíbraltar en skurðlæknirinn í Lundúnum. Um er að ræða fyrstu aðgerð þessarar tegundar sem framkvæmd er á Bretlandseyjum.
Bretinn Paul Buxton greindist nýlega með krabbamein í blöðruhálskirtli og gekkst undir skurðaðerð fyrr á árinu, þar sem blöðruhálskirtilinn var fjarlægður. 

Það væri ef til vill ekki í frásögur færandi, nema vegna þess að aðgerðin fór fram á Gíbraltar, þar sem Buxton hefur verið búsettur í 40 ár, en hún var framkvæmd af skurðlækni í Lundúnum.

Skurðaðgerðin hefur vakið mikla athygli og verður endurtekin á öðrum sjúklingi þann 14. mars næstkomandi, þar sem um 20 þúsund skurðlæknar munu fylgjast með í beinni útsendingu frá þingi European Association of Urology.

Við stjórnvölinn verður skurðlæknirinn Prokar Dasgupta, sem einnig framkvæmdi aðgerðina á Buxton. Við aðgerðina notar Dasgupta stjórnborð Toumai Robotic System, sem framleitt er af fyrirtækinu Microport, en það notar hann til að stýra skurðróbóta sem staddur er á skurðstofunni með sjúklingnum.

Þess bera að geta að skurðteymi var á staðnum til að grípa inn í og ljúka aðgerðinni á Buxton ef eitthvað færi úrskeðis en aðgerðin gekk glimmrandi vel. Það liðu aðeins 0,06 sekúndur á milli hreyfinga Dasgupta og róbótans og Buxton var klæddur og kominn á ról á góðum tíma.

Flestir íbúar Gíbraltar sem þurfa á skurðaðgerð að halda neyðast til að ferðast til Lundúna eða Madríd. Dasgupta segir nýju tæknina munu geta sparað verulegan tíma og peninga.

