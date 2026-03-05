Innlent

Veg­farandi á sjúkra­hús og Kringlumýrar­braut lokað eftir þriggja bíla á­rekstur

Freyja Þórisdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa
Um þriggja bíla árekstur var að ræða. Bohdan Chumakov

Lokað var fyrir umferð til suðurs á Kringlumýrarbraut á mörkum Kópavogs og Fossvogs vegna áreksturs í kvöld. Þriggja bíla árekstur átti sér stað á hálum vegarkafla og var keyrt á gangandi vegfaranda. Lögregla stýrir umferð frá brautinni.

Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir um að ræða „hálkuslys.“ Mbl.is greindi fyrst frá.

„Bílar runnu saman þarna og síðan í kjölfarið á því er ekið á gangandi,“ segir Stefán. Sá einstaklingur hafi verið í einum bílnum en kominn út þegar ekið var á hann. Slasaðist hann töluvert við það og var fluttur á slysadeild.

Tveir sjúkrabílar voru sendir á vettvang. Stefán bætir við að fleiri slys hafi átt sér stað á svipuðum slóðum í dag en ekkert jafn alvarlegt. 

Lögreglan stýrir umferð en Krinlgumýrarbraut var verið lokað við Listabraut.Aðsend

Samkvæmt frétt Mbl.is voru lögreglubílar hjá Suðurveri að beina umferð frá Kringlumýrarbraut en lögreglan mun hafa lokað fyrir umferð af Bústaðavegi og í suður. Áætlað er að nokkuð hált sé á svæðinu.

Áreksturinn virðist hafa átti sér stað fyrir neðan Hamraborg.Aðsend

Ekki hefur náðst í lögreglu en af umferðarmyndavélum að dæma virðist bílaumferð á Kringlumýrarbraut vera komin aftur í eðlilegt horf.

Fréttin hefur verið uppfærð.

