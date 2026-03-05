Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Freyja Þórisdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa 5. mars 2026 22:36 Um þriggja bíla árekstur var að ræða. Bohdan Chumakov Lokað var fyrir umferð til suðurs á Kringlumýrarbraut á mörkum Kópavogs og Fossvogs vegna áreksturs í kvöld. Þriggja bíla árekstur átti sér stað á hálum vegarkafla og var keyrt á gangandi vegfaranda. Lögregla stýrir umferð frá brautinni. Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir um að ræða „hálkuslys.“ Mbl.is greindi fyrst frá. „Bílar runnu saman þarna og síðan í kjölfarið á því er ekið á gangandi,“ segir Stefán. Sá einstaklingur hafi verið í einum bílnum en kominn út þegar ekið var á hann. Slasaðist hann töluvert við það og var fluttur á slysadeild. Tveir sjúkrabílar voru sendir á vettvang. Stefán bætir við að fleiri slys hafi átt sér stað á svipuðum slóðum í dag en ekkert jafn alvarlegt. Atvikið átti sér stað í Kópavogi rétt fyrir neðan Hamraborgina. Lögreglan stýrir umferð en Krinlgumýrarbraut var verið lokað við Listabraut.Aðsend Samkvæmt frétt Mbl.is voru lögreglubílar hjá Suðurveri að beina umferð frá Kringlumýrarbraut en lögreglan mun hafa lokað fyrir umferð af Bústaðavegi og í suður. Áætlað er að nokkuð hált sé á svæðinu. Áreksturinn virðist hafa átti sér stað fyrir neðan Hamraborg.Aðsend Ekki hefur náðst í lögreglu en af umferðarmyndavélum að dæma virðist bílaumferð á Kringlumýrarbraut vera komin aftur í eðlilegt horf. Veistu meira um málið eða hefur fréttnæma ábendingu? Sendu okkur fréttaskot hér. Fréttin hefur verið uppfærð. Samgönguslys Kópavogur Mest lesið Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Noem rekin Erlent Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Erlent Fleiri fréttir Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ Ákvarðanir teknar af heift en ekki skynsemi Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Sjá meira