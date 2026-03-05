Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. mars 2026 15:42 Jón Gestur segist hafa orðið að selja íbúðina sína á hrakvirði vegna málsins. Eldri borgari sem um árabil hefur barist gegn framkvæmdum í miðborg Kópavogs er fluttur á brott. Hann segist hafa gefist upp, selt íbúð sína á hrakverði og ber Kópavogsbæ ekki góða sögu. Lögfræðingur húsfélags í Fannborg segir íbúa fyrst og fremst ósátta við skort á upplýsingum frá bænum. Morgunblaðið greindi frá því í vikunni að niðurrif væri hafið á Fannborg 2 í miðbæ Kópavogs eftir að kæru húsfélags að Hamraborg 10 var vísað frá. Húsfélagið taldi framkvæmdina ekki standast lög um fjarlægð bílastæða. Niðurrifið er tilkomið vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í miðbæ Kópavogs, sem mun gjörbreyta miðbænum. Fréttastofa ræddi síðasta sumar við Jón Gest Sveinbjörnsson, þáverandi formann húsfélags að Fannborg, vegna framkvæmdanna þegar þær voru samþykktar í bæjarráði. Bæjarfulltrúi sagði að bærinn myndi gera sitt til að hlusta á áhyggjur íbúa. Gat ekki eytt elliárunum í þetta „Þetta er algjör geðbilun, við erum búin að stoppa þetta af í sjö ár á þeirri forsendu að það búi ellefu fatlaðir í þessu húsi og þarna þar sem nú er verið að rífa húsið eru tvö fatlaðra stæði sem við höfum barist af lífs og sálar kröftum við að halda. Þau eru núna farin,“ segir Jón Gestur. Hann er fluttur úr blokkinni en býr þó enn í Kópavogi. „Ég bara gafst upp. Ég gat þetta ekki á elliárunum. Ég er að ganga frá afsalinu í þessum töluðum orðum. Ég varð að selja íbúðina á hrakvirði núna í byrjun desember. Ég seldi hana á sextíu milljónir, alveg nýuppgerða flotta níutíu fermetra íbúð með flottu útsýni. Villi í Eignaborg mat hana á 66 milljónir en ég varð að lækka hana til að geta selt hana. Ég kaupi síðan 63 fermetra íbúð í Gullsmára, að vísu með bílskúr. Ég þarf að borga 72 milljónir fyrir hana. Þú sérð að þetta var ekki létt.“ Hann segir vinnuvélarnar hafa verið mættar fyrir utan Fannborgina eftir söluna. „Tveimur dögum seinna voru tækin mætt og allt saman var girt af, fatlaðramerkin rifin og byrjað að brjóta og bramla.“ Fannborg 2 hýsti eitt sinn bæjarskrifstofur Kópavogs sem dæmi. Vísir/Vilhelm Ertu feginn að vera fluttur? „Ég hefði ekki lifað þetta af. Þeim hefði aldrei tekist þetta ef ég hefði búið þarna. Ég hefði bara lagt bílnum þarna og Kópavogsbær má ekki flytja bíla í burtu, það er bara lögregla. Ég hefði látið á það reyna,“ segir Jón Gestur sem segir að hann rámi í dóm sem hafi fallið á Akureyri um þetta. Hann segist óviss hvort enn sé baráttuhugur í íbúum Fannborgar, það taki á að standa í stappi við bæinn. Húsfélagið hafi þó á sínum snærum lögfræðing sem fylgist með málum. Niðurrifið hafið á fullu, Fannborg 1-9 til vinstri.Vísir/Vilhelm „Við stóðum þétt saman fyrstu þrjú árin, svo fór fólk að gefast upp. Þetta er upp til hópa gamalt fólk, fatlað fólk, þetta er þvílíkt fréttaefni að loka inni 260 manns í 103 íbúðum. Hvar í ósköpunum á fólkið að hafa aðkomu að húsunum sínum?“ spyr Jón Gestur. „Ef ég byggi þarna núna fatlaður ætti ég engan möguleika á að komast heim til mín. Það er ekkert stæði nema það sem er um fjögur hundruð metra í burtu. Þú getur ímyndað þér að fara það í göngugrind eða hjólastól að vetri til. Þetta er búin að vera skelfileg barátta og brotaviljinn er með eindæmum, þeir hafa ekki sýnt fram á það hvernig þeir ætla að leysa þetta aðgengismál.“ Vilja bætt upplýsingaflæði ATLAS eignir sjá um rekstur húsfélagsins að Fannborg 1-9. Sigurður Orri Hafþórsson, framkvæmdastjóri og lögfræðingur, segir í samtali við Vísi að það sé kurr í íbúum vegna framkvæmdanna. „Upplýsingaflæðið frá Kópavogsbæ hefur verið ofboðslega stopult og íbúar vita ekki almennilega í hverju framkvæmdirnar eigi að felast, hvernig þær eiga að vera framkvæmdar, hvenær og annað slíkt,“ segir Sigurður. Hann bætir því við að enn sé óljóst hvernig hægt sé að uppfylla 25 metra regluna svokölluðu meðan á framkvæmdum stendur. Reglan er lögfest og kveður á um að bílastæði hreyfihamlaðra eigi að vera í mesta lagi 25 metra frá húsi. „Og í öllu falli held ég að það verði að leysa úr því áður en lengra er haldið.“ Sigurður segir íbúa fylgjast grannt með stöðu mála.Atlas/Vilhelm Býstu við að íbúar muni beita sér frekar gegn framkvæmdum? „Eigendur eiga rétt á því að þessar aðgerðir verði framkvæmdar í samræmi við lög. Ef þau telja að rétti sínum vegið geta þau farið með þetta lengra. Það er hluti íbúa sem er ósáttur og þarna á til að mynda að fara niður í klappir og í mikla brotastarfsemi og það er algjör óvissa hvernig það mun hafa áhrif á húsið Fannborg 1-9 sem er komið aðeins til ára sinna og stöðugir skruðningar og hreyfingar undir yfirborðinu gætu verið til þess fallnir að valda miklu tjóni innan hússins og möguleiki á að bærinn og verktakarnir geti bakað sér skaðabótaskyldu.“ Kópavogur Tengdar fréttir Verði svo gott sem heimilislaus í Kópavogi Tímamót í uppbyggingu miðbæjarins í Kópavogi urðu í morgun þegar bæjarstjórn samþykkti samning við verktaka. 