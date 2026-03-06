Sofin og vakin hafa hjónin Jóna Björg Óskarsdóttir og Víglundur Jón Gunnarsson sett mark á bæjarbraginn í Neskaupsstað með fjölbreytilegum og persónulegum verslunarrekstri í rúm 40 ár. Nú er þó mál að linni, Víglundur hefur staðið sína síðustu vakt í byggingavöruversluninni PAN og fram undan er langt og langþráð frí.
„Þetta er bara alveg æðislegt og aðallega að þetta gerist ekki of seint. Maður nær þá kannski að ferðast eitthvað aðeins. Ég segist nú alltaf eiga inni fjögurra ára sumarfrí þótt ég fái það ekki borgað,“ segir Víglundur.Hann kláraði síðustu vakt sína í byggingavöruversluninni PAN um mánaðamótin og lauk þar með ævintýralegri 42 ára verslunarsögu þeirra hjóna í bænum.
Víglundur og Jóna fluttu austur í Neskaupsstað 1984 þar sem þau tóku við rekstri Efnalaugar Norðfjarðar sem þau nefndu VG hreinsun. „Efnalaugin varð svo þvottahús, síðan skóbúð og síðar tískuvöruverslunin Við Lækinn,“ segir Víglundur þegar hann lítur um öxl í samtali við Vísi.
„Á köflum voru þau hjónin með þrjár verslanir í gangi í einu, sem og líkamsrækt sem einhvern veginn datt inn um dyragættina hjá þeim og þau ráku í nokkur ár fyrir bæinn. Lífið einkenndist af vinnu, lítið um frí og alltaf nóg að gera,“ skrifaði Díana Dögg, dóttir þeirra hjóna, þegar hún gerði löngum og fjölbreytilegum viðskipaferli foreldra sinna ítarleg skil í Facebook-færslu tímamótadaginn mikla, 27. febrúar.
Eins og þetta væri ekki meira en nóg þá keyptu Jóna og Víglundur þrotabú Kaupfélagsins 1995 og ráku þar vefnaðarvöruverslun, fataverslun með sportvörur, barnaföt og skó auk tískuvöruverslunarinnar System.
„Það var svo árið 2000 sem þau ákváðu að einbeita sér eingöngu að System en það dugði ekki lengi. Þegar verslunarkjarninn Molinn opnaði á Reyðarfirði voru þau mamma og pabbi búin að ákveða að vera með í því ævintýri og opnuðu þar árið 2005 aðra tískuvöruverslun sem nefndist PEX. Sú verslun var starfrækt til ársins 2017.“Þótt býsna vel sé í lagt bendir Víglundur á að ekki sé allt upp talið. „Þetta var nú ekki alveg endanleg upptalning og það gleymdist til dæmis að á tímabili áttum við feðgar plastverksmiðju sem framleiddi plastbönd fyrir fiskiðnaðinn. Það fór drjúgur tími það kvöld og nótt.“
Díana segir foreldra sína alltaf hafa verið á vaktinni og eiginlega brugðist við símhringingum viðskiptavina hvenær sem er, allan ársins hring. Alvanalegt hafi til dæmis verið að pabbi hennar hafi stokkið til korter í jól til þess að opna fyrir mönnum sem höfðu gleymt að sækja sparifötin í hreinsun.
Þjónustulundin var sú sama í verslunarrekstrinum og þannig þótti ekkert mál að hlaupa til og opna skóbúðina fyrirvaralaust ef til dæmis barn stóð uppi með of litla spariskó á fermingardeginum. „Alltaf skaust pabbi af stað, opnaði búðina og reddaði málunum,“ skrifar Díana.
„Já, það var nú vandamálið,“ segir Víglundur um þennan raunveruleika verslunarfjölskyldunnar í Neskaupsstað. „Við fengum í mesta lagi tíu daga í sumarfrí,“ heldur hann áfram og rifjar upp að þau hafi einu sinni komist í lengra frí.
Árið 2010 tók Víglundur enn einn og nýjan vinkil á reksturinn þegar hann ákvað að „sniðugt“ væri, eins og Díana orðar það, að kaupa bygginga- og raftækjaverslunina VÍK í Neskaupstað.
Versluninni gaf hann nafnið PAN, með vísan til Pöntunarfélags Alþýðu Norðfirði, fornfrægrar verslunar sem frændi hans hafði rekið árum saman. Þar hefur hann síðan staðið vaktina þangað til hann seldi reksturinn og hóf sitt langþráða frí í síðustu viku.
Díana heldur því vandlega til haga að þrátt fyrir vistaskiptin hafi síminn haldið áfram að hringja á kvöldin og um helgar. „Núna vantaði aðeins meiri málningu svo hægt væri að klára að mála fyrir jólin, eða nokkrar skrúfur til þess að hægt væri að klára pallinn í góða veðrinu, alltaf skaust pabbi af stað og reddaði málunum.“
Víglundur telur þetta þó síður en svo eftir sér enda annálaður fyrir að hafa brugðist skjótt og vel við þegar neyðin var stærst hjá viðskiptavinum. „Fólk var nú ekkert að hringja að gamni sínu. Menn voru kannski að flota gólf þegar í ljós kom að það vantaði kannski tvo, þrjá poka í viðbót,“ segir Víglundur.
Þegar Vísir heyrði í Víglundi á fyrsta deginum í steininum helga sagðist hann ekki finna fyrir fráhvörfum, enda enn að sinna eftirmálum.
„Þetta er nú bara fyrsti dagurinn sem ég er í burtu og síminn er enn að glamra. Þannig að þetta eru smá byrjunarörðugleikar sem eru alveg eðlilegir,“ segir Víglundur og kippir sér ekkert upp við að fólk sé að fletta upp í honum, enda sé hann enn með í hausnum öll verð og allt annað varðandi þá um það bil 40 birgja sem hann verslaði við.
Þegar verslunin stækkaði við sig í fyrra lét hann þess getið í viðtali við Austurfrétt að PAN væri eina byggingavöruverslunin í Fjarðabyggð með umboð fyrir vörur frá Málningu, Múrbúðinni, Þ. Þorgrímssyni og raftækjum í gegnum Ormsson.
„Heimamenn koma til okkar þótt þeir fari líka í Húsasmiðjuna en á móti koma Héraðsmenn líka hingað. Fólk sækir í allt mögulegt, meira að segja klósett á 27.000 krónur sem fást hvergi annars staðar,“ sagði Víglundur við sama tækifæri en næsta byggingavöruverslun er Húsasmiðjan á Egilsstöðum.
Víglundur segir að með þessum mikla fjölda birgja hafi hann getað haldið úti þessari miklu þjónustu. „Og átt alltaf til allt það sem fólk vantaði.“
Viðbrögðin og athugasemdir við Facebook-færslu Díönu Daggar sýna svo hvergi verður um villst að sveitungum þeirra hjóna þyki nú skarð fyrir skildi þegar þau Jóna Björg setjast í sinn helga stein.
„Við erum að fá mikið af fallegum kveðjum á öllum statusum,“ segir Víglundur um viðskiptavinina í gegnum árin sem lýsa margir söknuði en samfagna þó fyrst og fremst tímamótunum með þeim hjónum.