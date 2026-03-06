Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa veitt Indlandi 30 daga undanþágu til að kaupa olíu frá Rússlandi, vegna átakanna sem nú standa yfir í Mið-Austurlöndum.
Fjármálaráðherrann Scott Bessent sagði ekki um að ræða ávinning til handa Rússum, þar sem aðeins væri um að ræða olíu sem þegar hefði verið á leið til Indlands.
Þá sagði hann ákvörðun Bandaríkjanna mega rekja til tilrauna Írana til að halda orku heimsins í gíslingu.
Bessent er þarna að vísa til þess að umferð olíuflutningaskipa um Hormuz-sund hefur allt að því legið niðri frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hófu árásir á Íran um helgina.
Íranir hafa í kjölfarið sagst hafa fulla stjórn á umferð um sundið.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrr í vikunni að hann myndi mögulega senda herskip til að fylgja flutningaskipum um sundið ef þess þyrfti. Ekkert hefur orðið af því enn sem komið er.
Um fimmtungur allrar olíu í heiminum fer um Hormuz-sund, um það bil helmingurinn til Kína.
Áhyggjur hafa verið uppi um að árásirnar á Íran muni koma Rússum til góða, bæði vegna aukinnar eftirspurnar eftir olíu og hækkandi verðs en einnig vegna þess að fókus alþjóðasamfélagsins hefur nú enn og aftur færst frá Úkraínu fyrir tilstilli Bandaríkjanna.