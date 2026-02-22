Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt á samfélagsmiðli sínum að hann ætli að senda spítalabát til Grænlands. Dregið hefur úr hótunum hans undanfarnar vikur en forsætisráðherra Danmerkur telur hann enn girnast landið. Hún segist glöð með að búa í landi þar sem jafnt aðgengi er að heilbrigðiskerfinu.
„Ég er að vinna með hinum frábæra Jeff Landry, ríkisstjóra Louisiana-fylkis, og við ætlum að senda frábæran spítalabát til Grænlands til að aðstoða fjölda fólks sem er veikt, og er ekki verið að hjálpa. Hann er á leiðinni!!!“ skrifar forsetinn á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social.
Með fylgir mynd af spítalabáti sem lítur út eins og teikning en ekki liggur fyrir hvort að myndin sé raunveruleg eða búin til af gervigreind. Forsetinn hefur ítrekað deilt gervigreindarmyndum og -myndskeiðum.
Í umfjöllun CNN segir að bandaríski sjóherinn eigi tvo spítalabáta, USNS Mercy og USNS Comfort, en þeir eru notaðir til að aðstoða bandaríska hermenn á erlendri grundu og veita neyðaraðstoð.
CNN tekur einnig fram að ekki liggi fyrir hvaða veikindi Trump var að vísa í færslunni sinni þar sem í landinu er ókeypis, ríkisrekið heilbrigðiskerfi.
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmekrur, hefur brugðist við færslu forsetans, en vísar þó ekki í nafn hans.
„Ég er ánægð að búa í landi þar sem er ókeypsi og jafnt aðgengi allra að heilbrigðiskerfinu. Þar sem það eru ekki tryggingar og auður sem ráða því hvort þú fáir viðeigandi meðferð. Sama nálgun er á Grænlandi. Gleðilegan sunnudag til ykkar allra,“ skrifar Frederiksen í færslu á Facebook.
Grænland hefur verið töluvert í umræðunni það sem af er ári eftir að Trump ítrekaði að hann girnist landið. Hvorki Danir né Grænlendingar vildu að landið yrði hluti af Bandaríkjunum. Að endingu funduðu utanríkisráðherrar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands og sammæltust um að stofna vinnuhóp um framtíð Grænlands.
Stuttu síðar hélt Karoline Leavite, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, því fram að samþykkt hefði verið að halda áfram viðræðum um það hvernig Bandaríkin myndu eignast Grænland, en Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, gagnrýndi það.
Í kjölfar fundarins hefur dregið úr hótunum Trumps en Fredriksen sagði fyrir viku síðan að hann girnist enn Grænland. Jens Frederik Nielsen, forseti heimastjórnarinnar á Grænlandi, sagði að þrýstingur Bandaríkjanna í garð Grænlendinga væri óásættanlegur.
Fréttin var uppfærð með færslu Frederiksen.