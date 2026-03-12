Erlent

Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana

Kjartan Kjartansson skrifar
Undir stjórn René Redzepi varð Noma á tímabili talinn einn besti veitingastaður heims. Honum þykir eflaust súrt í broti að þurfa að stíga til hliðar eftir tæplega aldarfjórðungs starf.
Undir stjórn René Redzepi varð Noma á tímabili talinn einn besti veitingastaður heims. Honum þykir eflaust súrt í broti að þurfa að stíga til hliðar eftir tæplega aldarfjórðungs starf. AP/Sören Bidstrup/Ritzau

René Redzepi, stofnandi danska veitingastaðarins Noma, er hættur hjá fyrirtækinu í kjölfar ásakana um að hann hafi beitt starfsmenn andlegu og líkamlegu ofbeldi. Noma þótti um skeið einn besti veitingastaður í heimi.

Ásakanir starfsfólks á hendur Redzepi voru raktar í löngu máli í umfjöllun bandaríska stórblaðsins New York Times á dögunum. Þær urðu til þess að bakhjarlar tímabundins veitingastaðar Noma í Los Angeles þvoðu hendur sínar af honum.

Redzepi tilkynnti tárvotur í samfélagsmiðlafærslu í dag að hann ætlaði að axla ábyrgð á gjörðum sínum með því að hætta hjá Noma.

„Ég hef unnið í því að verða betri leiðtogi og Noma hefur tekið stór skrem fram á við í vinnustaðamenningu síðustu árin. Ég geri mér grein fyrir að þær breytingar bæta ekki upp fyrir fortíðina. Afsökunarbeiðni er ekki nóg. Ég tek ábyrgð á eigin gjörðum,“ segir Redzepi.

Á meðal þess sem fyrrverandi starfsmenn Noma sökuðu Redzepi um var að hafa ausið yfir þá skömmum og jafnvel beitt þá ofbeldi. Einn þeirra sagði Redzepi hafa kýlt sig í andlitið.

Redzepi stofnaði Noma árið 2003 og varð staðurinn leiðandi í svonefndri nýrri norrænni matargerð sem vakti mikla athygli á sínum tíma. Noma var útnefndur besti veitingastaður í heimi fimm sinnum.

Margrét, þáverandi Danadrottning, aðlaði Redzep árið 2016.

Danmörk Veitingastaðir

Tengdar fréttir

Loka Noma og snúa sér að matvælaframleiðslu

Eigendur danska veitingastaðarins Noma hafa ákveðið að loka honum, að minnsta kosti tímabundið og snúa sér að matvælaframleiðslu í staðinn. Noma hefur lengi verið talinn besti eða einn af bestu veitingastöðum heims.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið