Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana Kjartan Kjartansson skrifar 12. mars 2026 14:59 Undir stjórn René Redzepi varð Noma á tímabili talinn einn besti veitingastaður heims. Honum þykir eflaust súrt í broti að þurfa að stíga til hliðar eftir tæplega aldarfjórðungs starf. AP/Sören Bidstrup/Ritzau René Redzepi, stofnandi danska veitingastaðarins Noma, er hættur hjá fyrirtækinu í kjölfar ásakana um að hann hafi beitt starfsmenn andlegu og líkamlegu ofbeldi. Noma þótti um skeið einn besti veitingastaður í heimi. Ásakanir starfsfólks á hendur Redzepi voru raktar í löngu máli í umfjöllun bandaríska stórblaðsins New York Times á dögunum. Þær urðu til þess að bakhjarlar tímabundins veitingastaðar Noma í Los Angeles þvoðu hendur sínar af honum. Redzepi tilkynnti tárvotur í samfélagsmiðlafærslu í dag að hann ætlaði að axla ábyrgð á gjörðum sínum með því að hætta hjá Noma. „Ég hef unnið í því að verða betri leiðtogi og Noma hefur tekið stór skrem fram á við í vinnustaðamenningu síðustu árin. Ég geri mér grein fyrir að þær breytingar bæta ekki upp fyrir fortíðina. Afsökunarbeiðni er ekki nóg. Ég tek ábyrgð á eigin gjörðum," segir Redzepi. Á meðal þess sem fyrrverandi starfsmenn Noma sökuðu Redzepi um var að hafa ausið yfir þá skömmum og jafnvel beitt þá ofbeldi. Einn þeirra sagði Redzepi hafa kýlt sig í andlitið. Redzepi stofnaði Noma árið 2003 og varð staðurinn leiðandi í svonefndri nýrri norrænni matargerð sem vakti mikla athygli á sínum tíma. Noma var útnefndur besti veitingastaður í heimi fimm sinnum. Margrét, þáverandi Danadrottning, aðlaði Redzep árið 2016. Danmörk Veitingastaðir