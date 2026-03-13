Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa tvær meintar hryðjuverkaárásir sem framdar voru í gær til rannsóknar. Í einu tilfelli keyrði maður gegnum dyr á bænahúsi gyðinga í Michigan og hóf þar skothríð. Sá var felldur af öryggisvörðum. Í hinu tilfellinu ruddist maður inn í skólastofu í háskóla í Virginíu og skaut þar til bana yfirmann í bandaríska hernum.
Árásarmaðurinn var svo yfirbugaður og drepinn af nemendum sem voru á námskeiði fyrir varalið í bandaríska hernum.
Heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna segir að árásin á bænahúsið hafi verið gerð af 41 bandarískum ríkisborgara sem fæddist í Líbanon. Sá hét Ayman Mohamad Ghazali og ferðaðist hann fyrst til Bandaríkjanna árið 2011 með vegabréfsáritun fyrir erlenda maka bandarískra ríkisborgara. Hann fékk sjálfur ríkisborgararétt árið 2016.
New York Times hefur eftir yfirmanni lögreglunnar á svæðinu að tilefni árásarinnar liggi ekki fyrir. Héraðsmiðillinn Detroit Free Press hefur þó eftir nágranna árásarmannsins og bæjarstjóranum þar sem hann bjó að hann hefði misst nokkra fjölskyldumeðlimi í árásum Ísraela á Líbanon á undanförnum dögum.
Einn nágranni sagði að bróðir Ghazali hefði verið meðal þeirra fjölskyldumeðlima sem hefðu dáið. Yfirvöld í Líbanon segja hundruð óbreyttra borgara hafa fallið í árásum Ísraela á undanförnum dögum.
Hin árásin var gerð af manni sem hét Mohamed Bailor Jalloh en tæp tvö ár eru síðan honum var sleppt úr fangelsi eftir að hann var dæmdur fyrir að reyna að ganga til liðs við Íslamska ríkið.
Jalloh ruddist inn í skólastofu í Old Dominion-háskólanum í Virginíu í gær, þar sem verið var að halda námskeið fyrir meðlimi varaliðs Bandaríkjahers. Jalloh skaut einn mann til bana en var yfirbugaður og drepinn af nemendum. Tveir særðust í árásinni, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Fréttaveitan segir marga, og þar á meðal þingmenn, velta vöngum yfir því hvernig maður sem sat í fangelsi fyrir að reyna að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök eins og ISIS, hafði tækifæri til að gera árás sem þessa.
Jalloh er upprunalega frá Sierra Leone. Hann þjónaði í þjóðvarðliði Virginíu frá 2009 til 2015 en mun hafa orðið fyrir áhrifum frá Anwar al-Awlaki, þekktum áróðursmanni al-Qaeda.
Jalloh játaði í október 2016 að hann hefði stutt hryðjuverkasamtökin og reynt að ganga til liðs við þau. Árið 2017 var hann svo dæmdur til ellefu ára fangelsisvistar en var sleppt í lok árs 2024. Ekki liggur fyrir af hverju honum var sleppt fyrr en til stóð en fyrir því geta verið ýmsar ástæður.
Á árum áður viðurkenndi Jalloh fyrir útsendara Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) að hann ætlaði sér að ganga til liðs við ISIS og reyndi hann þar að auki að senda hryðjuverkasamtökunum fimm hundruð dali. Þeir peningar enduðu þó á reikningi FBI.
Jalloh viðurkenndi einnig að hann hefði í huga að gera skotárás í Bandaríkjunum. Hann reyndi að kaupa hálfsjálfvirkan riffil en hafði ekki erindi sem erfiði, þar sem hann hafði ekki réttu pappírana. Degi síðar mætti hann aftur í sömu verslun og keypti aðra byssu.
Það sem hann vissi þó ekki var að útsendarar FBI höfðu gert byssuna óvirka. Jalloh var síðan handtekinn degi síðar. Saksóknarar fóru fram á að hann yrði dæmdur í tuttugu ára fangelsi og vísuðu til þess að hann hefði gert nokkrar tilraunir til að ganga til liðs við hryðjuverkasamtök og hefði lagt á ráðin um að fremja fjöldamorð.
Lögmenn hans fóru fram á sex og hálfs árs fangelsi og að hann yrði vistaður á meðferðarheimili við fíkn.