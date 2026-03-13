Senda tvö þúsund landgönguliða til Mið-Austurlanda

Bandaríkin senda nú um 2.500 bandaríska landgönguliða til Mið-Austurlanda. Enn halda árásir Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna á Íran áfram og Íranir hafa ekki látið af árásum sínum á olíuflutningaskip í Persaflóa.
AP greinir frá þessu og hefur eftir ónafngreindum heimildarmanni að Bandaríkin sendi nú hluta úr landgönguliðssveit og herskip fyrir landgönguliða til Mið-Austurlanda. AP segir þó að þetta þurfi ekki að þýða að landhernaðaraðgerð sé yfirvofandi eða muni eiga sér stað.
Á upplýsingafundi í Pentagon á föstudag sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, að nýr æðstiklerkur Írans, Mojtaba Khamenei, „sé særður og líklega afmyndaður“, en færði þó ekki sönnunargögn um það. Ísraelsmenn gruna að Khamenei hafi særst í upphafi stríðsins. Khamenei hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við forystunni eftir andlát föður síns, Ali.
Hegseth sagði einnig við fréttamenn að Íranir sýndu fram á „hreina örvæntingu“ á Hormússundi með því að hindra umferð fjölda olíuskipa. „Við höfum verið að takast á við það og þurfum ekki að hafa áhyggjur af því,“ sagði varnarmálaráðherrann þó.
Í nótt hrapaði KC-135 áfyllingarflugvél bandaríska hersins í vesturhluta Íraks og eru allir sex áhafnarmeðlimirnir um borð látnir, samkvæmt yfirlýsingu bandaríska hersins, þar sem fram kemur að málið væri til rannsóknar. M
Með slysinu er tala látinna Bandaríkjamanna í aðgerðinni „Epic Fury“ komin í að minnsta kosti 13 hermenn. Sjö þeirra féllu í bardaga.
Yfir 100 börn eru meðal þeirra 773 sem hafa fallið í árásum Ísraela í Líbanon eftir að bardagar hafa staðið þar yfir við Hezbollah-hryðjuverkasamtökin síðustu 10 daga, að sögn líbanska heilbrigðisráðuneytisins á föstudag. Ísraelsher sagði í dag að árásir myndu halda áfram og aðeins verða harkalegri í Líbanon og Íran.