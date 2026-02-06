Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, birti í gærkvöldi myndband þar sem andlit þeirra Baracks og Michelle Obama hafði verið sett á líkama apa. Birtingin hefur vakið mikla gagnrýni og þá meðal annars frá þingmönnum Repúblikanaflokksins. Talskona Trumps segir myndbandið ekki rasískt og að blaðamenn eigi að hætta að gera sér upp hneykslan og einbeita sér að hlutum sem skipta máli.
Að líkja þeldökku fólki við apa er algengt tungutak og myndmál rasista.
Myndbandið birti Trump á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli. Hann var þá að deila aragrúa færsla um að umfangsmikið kosningasvindl hefði kostað hann sigur í forsetakosningunum 2020, sem er rangt.
Umrætt myndband snerist um samsæriskenningu um að átt hefði verið við kosningavélar í kosningunum í nokkrum mikilvægum ríkjum. Undir lok myndbandsins má sjá stutt skot af forsetahjónunum fyrrverandi sem apar.
Sá myndbútur er tekinn úr öðru myndbandi sem birt var á X í fyrra. Það var búið til með gervigreind og sýnir þekkta Demókrata sem dýr og Trump sem ljón, eða konung frumskógarins.
Trump á sér langa sögu niðrandi og stundum rasískra ummæla og hann hefur ítrekað verið mjög harðorður í garð Obama-hjónanna.
Þekktasta dæmið er líklega það að þegar Obama var forseti staðhæfði Trump ítrekað að hann væri ekki raunverulegur Bandaríkjamaður og laug því að Obama hefði fæðst í Kenía. Þess vegna væri hann ekki gjaldgengur sem forseti Bandaríkjanna. Trump krafðist þess lengi að Obama opinberaði fæðingarvottorð sitt, sem hann gerði á endanum.
Eftir það laug Trump því að það hefði verið Hillary Clinton en ekki hann sem hefði byrjað umræðuna um það að Obama væri ekki raunverulegur Bandaríkjamaður.
Karoline Leavitt, talskona Trumps, hefur hafnað gagnrýni um að myndbirting Trumps sé rasísk.
„Þetta er úr netgríni þar sem Trump er líkt við konung frumskógarins og Demókrötum líkt við önnur dýr úr Konungi ljónanna,“ sagði hún samkvæmt AP fréttaveitunni.
„Gerið það, hættið þessari fölsku hneykslan og fjallið um eitthvað sem skiptir almenning í Bandaríkjunum máli.“
Í samtölum við blaðamenn í dag hafa flestir Repúblikanar sagt að þeir hafi ekki séð myndbandið og geti því ekki tjáð sig um það. Nokkrir þeirra hafa þó gagnrýnt Trump fyrir myndefnið og sagt að hann ætti að eyða færslunni.
Öldungadeildarþingmaðurinn Tim Scott er einn þeirra Repúblikana sem hafa gagnrýnt Trump. Hann sagðist hafa vonast til þess þegar hann sá fyrst umræðuna um færslu forsetans að hún væri fölsuð. Það væri vegna þess að þetta væri „það rasískasta sem hann hefði séð frá þessu Hvíta húsi“.
Þá kallaði hann eftir því að Trump fjarlægði færsluna.
Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ
Þingmaðurinn Mike Lawler sló á svipaða strengi og sagði færsluna bæði ranga og „ótrúlega móðgandi“, hvort sem hún hefði verið birt fyrir mistök eða ekki. Hann sagði Trump eiga að eyða færslunni og biðjast afsökunar.
The President’s post is wrong and incredibly offensive — whether intentional or a mistake — and should be deleted immediately with an apology offered.