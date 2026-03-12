Guðmundur Elís Sigurvinsson, 27 ára karlmaður með langan ofbeldisbrotaferil á bakinu, hefur verið ákærður fyrir barnaverndar- og sifskaparbrot, með því að fara með fimmtán ára stúlku um borð í fiskiskip í Keflavík árið 2023.
Í ákæru á hendur honum, sem gefin var út um miðjan febrúar, segir að hann hafi stuðlað að því að stúlkan kæmi sér undan valdi eða umsjá foreldra sinna, en hann hafi mælt sér mót við stúlkuna í Landeyjarhöfn að kvöldi laugardagsins, ekið svo með hana síðar um kvöldið, til Keflavíkur og farið með hana í leyfisleysi um borð í skipið Grímsnes GK-555, sem hafi siglt út á sjó um nóttina og þar sem stúlkan dvaldi allt þar til skipinu var snúið við og lagt við höfn í Njarðvík síðdegis á sunnudeginum.
Þannig hafi hann stofnað heilsu og lífi stúlkunnar í alvarlega hættu, allt án vitneskju og heimildar foreldra hennar.
Skipstjórinn á Grímsnesi GK-555 rak Guðmund Elís umsvifalaust eftir að málið kom upp.
„Já það er búið að reka hann, ég gerði það í gærkvöldi. Ég get ekki réttlætt það fyrir sjálfum mér að vera með hann um borð,“ sagði Sigvaldi Hólmgrímsson, skipstjóri í samtali við fréttastofu á sínum tíma.
Málið vakti mikla athygli á sínum tíma enda hafði Guðmundur Elís áður verið í fjölmiðlum vegna grófra kynferðis- og ofbeldisbrota.
Fyrrverandi kærasta Guðmundar Elís hafði greint frá miklu ofbeldi í sambandi þeirra. Myndir sem sýndu áverka stúlkunnar vöktu mikla athygli og þótti mörgum tólf mánaða dómur mildur í því samhengi.
Þá var Guðmundur Elís handtekinn í september 2021 grunaður um kynferðisbrot gegn konu í Vestmannaeyjum. Árið 2024 var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun.