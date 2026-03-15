Erlent

Líbanon viður­kenni Ísrael sem ríki

Agnar Már Másson skrifar
„Við ætlum að gera það sem við gerðum á Gasa,“ er haft eftir ónefndum ísraelskum ráðamanni. Ísraelsmenn vilja ráðast í umfangsmikinn landhernað í Suður-Líbanon í von um að leysa upp Hezbolla. Þegar hafa um 800 dáið í árásum Ísraelsmanna í landinu. 
Líbönsk stjórnvöld hafa samþykkt tillögu frá Frökkum sem leggur grunn að friðarviðræðum við Ísrael. Tillögurnar eru sagðar kveða á um að Líbanon viðurkenni Ísrael sem ríki en Ísraelsmenn búa sig nú undir aukinn landhernað í Líbanon í von um að leysa upp Hezbolla.

Bandaríski fjölmiðillinn Axios greinir frá þessu með vísan til þriggja heimildarmanna sem þekkja til málsins. Líbanska ríkisstjórnin er sögð hafa samþykkt þessa tillögu, sem gæti verið til þess fallin að binda enda á átök milli hryðjuverkasamtakanna Hezbolla og Ísraels. Bandaríkin og Ísrael hafa tillögurnar enn til skoðunar, að sögn miðilsins.

Síðustu tvær vikur hafa Ísraelsmenn gert árásir á fjölda skotmarka sem þeir segja tengjast Hezbolla og gefið enn frekar í eftir að Íranir og Hezbollah gerðu samræmdar og umfangsmiklar árásir á Ísrael á miðvikudag. Um 800 manns hafa fallið og meira en 850.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín, að sögn AP.

Fjölmiðlamenn við vinnu þar sem sandstorm hefur lagt yfir Dahiyeh, úthverfi í líbönsku höfuðborgarinnar Beirút, í dag.AP

Allsherjarstríð braust aftur út milli Ísraels og Hezbolla hinn 2. mars eftir að Hezbolla-liðar gerðu árás á Ísrael eftir dráp Ísraelsmanna á Ayatollah Ali Khameni, æðstaklerki Írans. 

Íranska klerkastjórnin hefur í gegnum tíðina stutt við Hezbolla-samtökin, sem stýra nú suðurhluta Líbanon. Hezbolla sögðust reyndar vera að verjast ítrekuðum árásum sem Ísraelsmenn hafa gert á Líbanon þrátt fyrir að vopnahlé hefði staðið yfir.

Emmanuel Macron Frakklandsforseti.AP

Að sögn ísraelskra og bandarískra ráðamanna hyggst Ísraelsher stórauka aðgerðir sínar á jörðu niðri í Líbanon, sem yrði til þess að að leggja undir sig allt svæðið við Litani-fljót og leysa upp hernaðarinnviði Hezbolla.

Þetta gæti reynst stærsta landinnrás sem Ísraelsmenn hafa gert í Líbanon síðan 2006.

„Við ætlum að gera það sem við gerðum á Gasa,“ hefur Axios eftir ónafngreindum ísraelskum ráðamanni, sem vísar til þess að herinn ætli að jafna þau hús við jörðu þar sem Ísraelsmenn telja að Hezbolla geymi vopn og haldi úti starfsemi.

Emmanuel Macron Frakklandsforseti lagði til að Ísraelsmenn og Líbanon funduðu í París um hugsanlegan frið og að Frakkar yrðu milligöngumenn.

Viðbragðsaðilar rannsaka íbúðarhúsnæði í Sidon í Líbanon eftir árás Ísraelsmanna í dag.

Tillaga franskra stjórnvalda kveður á um að Ísrael og Líbanon opni á viðræður, með stuðningi Frakka og Bandaríkjamanna, til þess að komast saman um „pólitíska yfirlýsingu“ innan við næsta mánuð, að sögn Axios.

Heimildarmenn Axios segja að yfirlýsingin fæli í sér að Líbanon myndi viðurkenna Ísrael sem ríki og virða fullveldi og landamæri Ísraels. Þá myndu ríkin undirstrika samþykkt öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna númer 1701 sem batt enda á stríðið árið 2006.

Þá myndi líbanska ríkisstjórnin leggja sig fram við að koma í veg fyrir árásir gegn Ísrael frá sínu landsvæði og innleiða sínar eigin áætlanir til þess að afvopna Hezbollah og banna starfsemi hryðjuverkasamtakanna.

Maður stendur ofan á rústum húsa í Dahiyeh, fyrri utan í Beirút í Líbanon.AP
