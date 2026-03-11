Hertogar, jarlar og greifar fá ekki lengur sæti í lávarðadeild breska þingsins í gegnum erfðir eftir að samkomulag náðist um að af afnema það aldagamla fyrirkomulag í gær. Einhverjir þeirra eru þó sagðir fá að sitja áfram í deildinni eftir breytinguna.
Breska lávarðadeildin er næst stærsta þingdeild í heimi með rúmlega átta hundruð fulltrúa. Um það bil einn af hverjum tíu þeirra sem þar sitja erfði sæti sitt í krafti aðalstignar. Hinn hlutinn er lífstíðarskipaðir fulltrúar; uppgjafarstjórnmálamenn, samfélagsleiðtogar og aðrir sem ríkisstjórnir skipa.
Ríkisstjórn Verkamannaflokksins lagði fram frumvarp um að svipta aðalsmenn erfðasæti sínu í þingdeildinni á þessu þingi. Lávarðadeildin lagðist á móti en lét loks undan í gær, að sögn AP-fréttastofunnar.
Erfðasætin hverfa úr lávarðadeildinni þegar þessu þingi lýkur í vor. Málamiðlun sem ríkisstjórnin gerði við lávarðana felur það aftur á móti í sér að ótilgreindur fjöldi aðalsmannanna fær að sitja áfram í lávarðadeildinni en nú sem fulltrúar skipaðir til lífstíðar.
Karl þriðji konungur þarf enn að leggja blessun sína yfir frumvarpið en það er sagt formsatriði.
Nick Thomas-Symonds, ráðherra ríkisstjórnarinnar, sagði að með frumvarpinu yrði loks bundinn endir á forneskjulegt og ólýðræðislegt fyrirkomulag. Þingseta ætti alltaf að byggjast á verðleikum en ekki á erfðum titlum sem útdeilt var fyrir mörgum öldum.
Stefna Verkamannaflokksins er að gera enn frekari breytingar á skipan þingsins: útrýma lávarðadeildinni og koma í staðinn á fót nýrri þingdeild sem á að endurspegla þjóðina betur.
Rúmur aldarfjórðungur er liðinn frá því að ríkisstjórn Tony Blair hóf vegferðina að útrýma aðalsmönnum úr lávarðadeildinni. Á sjöunda hundrað þeirra misstu sæti sitt árið 1999 en hátt í hundrað fengu að sitja áfram tímabundið.