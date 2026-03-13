Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fordæmdi í nótt drónaárás í norðurhluta Íraks. Nokkrir franskir hermenn særðust og einn yfirmaður lét lífið í árásinni. Hermennirnir hafa verið að þjálfa írakska Kúrda í að berjast gegn vígahópum á svæðinu.
Nokkur hundruð franskra hermanna eru á svæðinu þar sem þeir hafa þjálfað Íraka og tekið þátt í baráttunni gegn vígamönnum Íslamska ríkisins í gegnum árin.
Skömmu áður en árásin var gerð höfðu Íranir gert árás á ítalska herstöð á svæðinu þar sem þjálfun fer einnig fram, samkvæmt frétt Reuters.
Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í nótt sagði Macron að hermaðurinn Arnaud Frion hefði dáið fyrir Frakkland. Þá sagði hann að árásin frá Íran, sem beinst hefði gegn hermönnum sem hefðu tekið þátt í baráttunni gegn ISIS frá árinu 2015 væri óásættanleg.
Hermennirnir væru löglega í Írak að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og að stríðið í Íran réttlætti ekki þessa árás.
L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.Plusieurs de nos militaires…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026
Ekki er hægt að segja með vissu hvaðan dróninn sem um ræðir kom. Hann gæti hafa komið frá Íran en sveitir sjíta í Írak sem notið hafa stuðnings klerkastjórnarinnar í Íran hafa á undanförnum dögum gert dróna- og eldflaugaárásir gegn Bandaríkjamönnum í Írak.
Stjórnvöld í Washington eru sögð hafa misreiknað sig verulega við skipulagningu aðgerðanna gegn Íran og ekki gert ráð fyrir því að þarlend yfirvöld myndu reynast viljug til að loka Hormuz-sundi.
Ísraelsher hefur haldið árásum sínum á suðurhluta Líbanon áfram og hefur nú beint þeim tilmælum til íbúa á stóru svæði sem nær til nokkurra borga og fjölda þorpa að flýja heimili sín og halda norður.
Björgunaraðgerðir eru hafnar eftir að bandarísk herflugvél sem ætlað var að flytja eldsneyti fórst í Írak. Þetta kemur fram í tilkynningu sem yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Miðausturlöndum sendi frá sér í dag. Þar greinir einnig frá því að tvær herflugvélar hafi átt hlut að máli en að önnur þeirra hafi lent heilu og höldnu á meðan hin fórst í vesturhluta Íraks.
Mojtaba Khamenei, sem tók nýverið við embætti æðstaklerks Íran af föður sínum, heitir því að halda Hormússundi lokuðu. Hann segir einnig að árásir á nágrannaríki Íran muni halda áfram og þá sérstaklega á bandarískar herstöðvar í þessum ríkjum.