Franskur her­maður féll í drónaárás í Írak

Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segir árásina á franska hermenn í Írak óréttlætanlega.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fordæmdi í nótt drónaárás í norðurhluta Íraks. Nokkrir franskir hermenn særðust og einn yfirmaður lét lífið í árásinni. Hermennirnir hafa verið að þjálfa írakska Kúrda í að berjast gegn vígahópum á svæðinu.

Nokkur hundruð franskra hermanna eru á svæðinu þar sem þeir hafa þjálfað Íraka og tekið þátt í baráttunni gegn vígamönnum Íslamska ríkisins í gegnum árin.

Skömmu áður en árásin var gerð höfðu Íranir gert árás á ítalska herstöð á svæðinu þar sem þjálfun fer einnig fram, samkvæmt frétt Reuters.

Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í nótt sagði Macron að hermaðurinn Arnaud Frion hefði dáið fyrir Frakkland. Þá sagði hann að árásin frá Íran, sem beinst hefði gegn hermönnum sem hefðu tekið þátt í baráttunni gegn ISIS frá árinu 2015 væri óásættanleg.

Hermennirnir væru löglega í Írak að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og að stríðið í Íran réttlætti ekki þessa árás.

Ekki er hægt að segja með vissu hvaðan dróninn sem um ræðir kom. Hann gæti hafa komið frá Íran en sveitir sjíta í Írak sem notið hafa stuðnings klerkastjórnarinnar í Íran hafa á undanförnum dögum gert dróna- og eldflaugaárásir gegn Bandaríkjamönnum í Írak.

Bandarísk herflugvél fórst í Írak

Björgunaraðgerðir eru hafnar eftir að bandarísk herflugvél sem ætlað var að flytja eldsneyti fórst í Írak. Þetta kemur fram í tilkynningu sem yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Miðausturlöndum sendi frá sér í dag. Þar greinir einnig frá því að tvær herflugvélar hafi átt hlut að máli en að önnur þeirra hafi lent heilu og höldnu á meðan hin fórst í vesturhluta Íraks.

Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu

Mojtaba Khamenei, sem tók nýverið við embætti æðstaklerks Íran af föður sínum, heitir því að halda Hormússundi lokuðu. Hann segir einnig að árásir á nágrannaríki Íran muni halda áfram og þá sérstaklega á bandarískar herstöðvar í þessum ríkjum.

