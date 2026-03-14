„Undarlegt að það hafi ekki orðið mannslát þarna" Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. mars 2026 12:53 Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri í Súðavík. vísir/vilhelm Sveitastjóri Súðavíkurhrepps segir það tímaspursmál hvenær eitthvað hræðilegt gerist við Súðavíkurhlíð. Löngu sé kominn tími á göng á svæðinu enda hafi fjölmargir lent í hremmingum, þar sem litlu mátti muna, á leið sinni frá Ísafirði til Súðavíkur. Viðvarandi hætta á snjóflóðum hefur nú verið á norðanverðum Vestfjörðum síðan á miðvikudag. Óvissustig er nú í gildi þar eftir hættustig síðustu daga. Óvissustig er einnig í gildi í Eyjafirði innanverðum en á Tröllaskaga utanverðum er búið að færa óvissustig yfir á hættustig. Búið er að loka umferð um Siglufjarðarveg vegna snjóflóðahættu en stórt snjóflóð féll þar í nótt. Gular veðurviðvaranir taka gildi á svæðinu í nótt en ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að fylgst sé grannt með stöðunni. Búið er að opna umferð um Súðavíkurhlíð og Flateyrarveg eftir að þeim var lokað í vikunni. Þó nokkur snjóflóð féllu þar í vikunni en í gær ræddi fréttastofa við mann sem óttaðist um líf sitt þegar að lítið snjóflóð hafnaði á ökutæki hans með þeim afleiðingum að hann fór næstum út af veginum og festist. Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, segir íbúa löngu vera orðna vana hættunni á svæðinu. „Við erum alltof vön þessu. Ég held að það sé nákvæmlega málið. Ég var að ræða þetta við heimamann sem er búinn að vera hérna lengur en ég og þetta er orðið bara asnalegt að finnast þetta allt í lagi. Svo bara heldur lífið áfram. Álftafjarðargöng sem myndu tryggja öryggi vegfarenda á leið á milli Ísafjarðar og Súðavíkur eru í öðru til þriðja sæti á samgönguáætlun. Þau hafa verið inn og út úr samgönguáætlun til lengri tíma. Bragi biðlar til stjórnvalda að hörfa ekki frá þeim áformum. „Mér er alveg fullkunnugt um það að það er mikil þörf víða um landið þannig að ég er bara þakklátur fyrir það sem er. Ég held bara að við sem þjóð ættum bara að byrja hvar sem það er byrjað. Þetta eru fjárfestingar ekki bara fjárútlát. Það væri nú áhugavert fyrir þá sem koma að fjölmiðlum að skoða hlíðina eins og hún lítur út í dag. Ég held að það hafi komið snjóflóð úr öllum farvegum sem voru í boði." Því fyrr sem ráðist er í framkvæmdir því betra en hann segir mikla lukku að ekki hafi orðið alvarlegt slys á veginum. „Þetta er skrítinn veruleiki, að þetta sé bara hluti af lífinu, að það sé ekki alltaf opið. Það er kannski ekki versti parturinn. Hins vegar er það náttúrulega eins og Davíð Pierre fékk nú að sjá hressilega. Það er undarlegt að það hafi ekki orðið mannslát þarna í tengslum við þessar samgöngutruflanir. Ég veit ekki hvað vakir yfir okkur hérna. Það er endalaust búið að gerast eitthvað næstum því og með skakkföllum en það verður ekki til eilífðar. Ef þessi vegur verður ekki aflagður þá verður alvarlegt slys þarna. Það er bara ekki nokkur vafi."