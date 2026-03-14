Gular viðvaranir á norðvesturhorninu: Rýma atvinnuhúsnæði og loka vegum Agnar Már Másson skrifar 14. mars 2026 21:40 Mynd úr safni frá ísafirði. Vísir/Einar Nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði verða rýmd í fyrramálið vegna snjóflóðahættu, að sögn Veðurstofu Íslands. Sömuleiðis verður Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð lokað á miðnætti, en í nótt taka gular veðurviðvaranir gildi á norðvesturhorni landsins. Hætta er á snjóflóðum á Norðurlandi og Vestfjörðum í nótt þar sem um og upp úr miðnætti í kvöld og á morgun, sunnudag, og á mánudag er spáð norðaustan hvassviðri og ofankomu á norðan- og norðvestanverðu landinu. Snjóflóðahætta verður á vegum á Vestfjörðum og hefur Vegagerðin lýst yfir hættustigi á Súðavíkurhlíð og Flateyrarvegi frá miðnætti og verður vegunum þá lokað. Vegagerðin bendir einnig á að miklar líkur séu á því að vegir á Vestfjörðum verði ófærir eða þeim lokað. Vegfarendur eru því beðnir að kynna sér aðstæður og veðurspá áður en lagt er af stað. Gular veðurviðvaranir taka gildi á norðvesturhorninu klukkan 5 í nótt og gilda til klukkan 20 á morgun, 15. mars. Varað er við norðaustanátt, hátt í 23 m/s og snjókomu eða skafrenningi með lélegu skyggni og versnandi færð. Gul veðurviðvörun gildir frá kl. 05 til 20 á morgun, 15. mars. Varað er við norðaustanátt hátt í 23 m/s og skafrenningur eða snjókoma með köflum, úrkomumest norðantil. Slæmt skyggni og líkur á versnandi færð.Veðurstofa Íslands Veðurstofan lýsti í kvöld yfir óvissustigi vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum frá miðnætti í kvöld. Ákveðið hefur verið að rýma að nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði verði rýmd í fyrramálið. Nokkur snjóflóð hafa fallið á svæðinu undanfarna daga, meðal annars á vegi en ekkert mjög stórt. Óvissustig var á norðanverðum Tröllaskaga í dag en flennistórt snjóflóð féll við Siglufjörð í nótt. Íbúum á Steinaflötum við Siglufjörð var gert að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu í dag. Ofanflóðasérfræðingur á Siglufirði sagðist vði Vísi aldrei hafa séð annað eins stórt snjóflóð og það sem féll þar í nótt. Veður Snjóflóð á Íslandi