Gular við­varanir á norðvesturhorninu: Rýma at­vinnu­hús­næði og loka vegum

Agnar Már Másson skrifar
Mynd úr safni frá ísafirði. Vísir/Einar

Nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði verða rýmd í fyrramálið vegna snjóflóðahættu, að sögn Veðurstofu Íslands. Sömuleiðis verður Flateyrarvegi og Súðavíkurhlíð lokað á miðnætti, en í nótt taka gular veðurviðvaranir gildi á norðvesturhorni landsins.

Hætta er á snjóflóðum á Norðurlandi og Vestfjörðum í nótt þar sem um og upp úr miðnætti í kvöld og á morgun, sunnudag, og á mánudag er spáð norðaustan hvassviðri og ofankomu á norðan- og norðvestanverðu landinu.

Snjóflóðahætta verður á vegum á Vestfjörðum og hefur Vegagerðin lýst yfir hættustigi á Súðavíkurhlíð og Flateyrarvegi frá miðnætti og verður vegunum þá lokað. Vegagerðin bendir einnig á að miklar líkur séu á því að vegir á Vestfjörðum verði ófærir eða þeim lokað. Vegfarendur eru því beðnir að kynna sér aðstæður og veðurspá áður en lagt er af stað.

Gular veðurviðvaranir taka gildi á norðvesturhorninu klukkan 5 í nótt og gilda til klukkan 20 á morgun, 15. mars. Varað er við norðaustanátt, hátt í 23 m/s og snjókomu eða skafrenningi með lélegu skyggni og versnandi færð.

Gul veðurviðvörun gildir frá kl. 05 til 20 á morgun, 15. mars. Varað er við norðaustanátt hátt í 23 m/s og skafrenningur eða snjókoma með köflum, úrkomumest norðantil. Slæmt skyggni og líkur á versnandi færð.Veðurstofa Íslands

Veðurstofan lýsti í kvöld yfir óvissustigi vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum frá miðnætti í kvöld.

Ákveðið hefur verið að rýma að nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði verði rýmd í fyrramálið. Nokkur snjóflóð hafa fallið á svæðinu undanfarna daga, meðal annars á vegi en ekkert mjög stórt.

Óvissustig var á norðanverðum Tröllaskaga í dag en flennistórt snjóflóð féll við Siglufjörð í nótt. Íbúum á Steinaflötum við Siglufjörð var gert að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu í dag.

Ofanflóðasérfræðingur á Siglufirði sagðist vði Vísi aldrei hafa séð annað eins stórt snjóflóð og það sem féll þar í nótt.

