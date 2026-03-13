Erlent

Allir sex látnir eftir að her­flug­vél brot­lenti í Írak

Samúel Karl Ólason skrifar
KC-135 eldsneytisvélarnar eru einhverjar þær mest notuðu í herflugvélaflota Bandaríkjanna en slys eru þrátt fyrir það sjaldgæf.
Allir sex í áhöfn bandarískrar eldsneytisflutningaflugvélar sem brotlenti í Írak í gær eru látnir. Ástæður slyssins eru enn til rannsóknar en svo virðist sem tvær flugvélar af gerðinni KC-135 hafi skollið saman við dælingu eldsneytis í háloftunum yfir Írak í gær. Önnur hafi þá hrapað til jarðar en flugmönnum hinnar tókst að lenda í Ísrael.

Fjöldi Bandaríkjamanna sem hafa dáið í tengslum við stríðið gegn Íran er því kominn í að minnsta kosti ellefu.

Í yfirlýsingu frá yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM) segir að björgunarstörf séu enn yfirstandandi og tildrög slyssins til rannsóknar. Þó sé ljóst að flugvélin hafi ekki verið skotin niður.

Fréttin hefur verið uppfærð með tilliti til nýrrar yfirlýsingar frá CENTCOM um að búið að finna alla sex áhafnarmeðlimi og þeir séu látnir.

Myndir af flugvélinni sem lent var í Ísrael sýna að hún hlaut skemmdir á stéli.

Flugher Bandaríkjanna á fjölda KC-135 eldsneytisvéla og þær eru mikið nýttar til að fylla á tanka herþota og annarra flugvéla í háloftunum yfir átakasvæðum og við að ferja flugvélar milli heimshluta.

Þrátt fyrir að þetta séu einhverjar mest notuðu flugvélar Bandaríkjamanna og flestar orðnar tiltölulega gamlar eru slys sem þessi mjög sjaldgæf. Samkvæmt New York Times varð síðasta slysið með KC-135 árið 2013 en þá dóu þrír þegar flugvél hrapaði skömmu eftir flugtak í Afganistan.

Þetta er fjórða herflugvélin sem Bandaríkjamenn missa síðan stríðið hófst. Hinar þrjár voru allar F-15 Strike Eagle herþotur sem skotnar voru niður af flugmanni frá Kúveit á F/A-18 Hornet, að virðist fyrir mistök.

