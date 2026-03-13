Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak Samúel Karl Ólason skrifar 13. mars 2026 10:44 KC-135 eldsneytisvélarnar eru einhverjar þær mest notuðu í herflugvélaflota Bandaríkjanna en slys eru þrátt fyrir það sjaldgæf. AP/Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna Allir sex í áhöfn bandarískrar eldsneytisflutningaflugvélar sem brotlenti í Írak í gær eru látnir. Ástæður slyssins eru enn til rannsóknar en svo virðist sem tvær flugvélar af gerðinni KC-135 hafi skollið saman við dælingu eldsneytis í háloftunum yfir Írak í gær. Önnur hafi þá hrapað til jarðar en flugmönnum hinnar tókst að lenda í Ísrael. Fjöldi Bandaríkjamanna sem hafa dáið í tengslum við stríðið gegn Íran er því kominn í að minnsta kosti ellefu. Í yfirlýsingu frá yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM) segir að björgunarstörf séu enn yfirstandandi og tildrög slyssins til rannsóknar. Þó sé ljóst að flugvélin hafi ekki verið skotin niður. Fréttin hefur verið uppfærð með tilliti til nýrrar yfirlýsingar frá CENTCOM um að búið að finna alla sex áhafnarmeðlimi og þeir séu látnir. Myndir af flugvélinni sem lent var í Ísrael sýna að hún hlaut skemmdir á stéli. תיעוד: אחד ממטוסי התדלוק האמריקניים, שהיה מעורב אתמול בתאונה בשמי עיראק, צולם בנתב"ג ללא חלק משמעותי ממיצב הכיוון בזנב המטוס. תיעוד המטוס הגיע אלינו הבוקר, ומלמד משהו על התאונה החריגה במהלך התקיפות באיראןהמטוס השני שהיה מעורב בתאונה התרסק בעיראק, גורל ששת אנשי הצוות לא ידוע pic.twitter.com/igBPfEOZjf— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) March 13, 2026 Flugher Bandaríkjanna á fjölda KC-135 eldsneytisvéla og þær eru mikið nýttar til að fylla á tanka herþota og annarra flugvéla í háloftunum yfir átakasvæðum og við að ferja flugvélar milli heimshluta. Þrátt fyrir að þetta séu einhverjar mest notuðu flugvélar Bandaríkjamanna og flestar orðnar tiltölulega gamlar eru slys sem þessi mjög sjaldgæf. Samkvæmt New York Times varð síðasta slysið með KC-135 árið 2013 en þá dóu þrír þegar flugvél hrapaði skömmu eftir flugtak í Afganistan. Þetta er fjórða herflugvélin sem Bandaríkjamenn missa síðan stríðið hófst. Hinar þrjár voru allar F-15 Strike Eagle herþotur sem skotnar voru niður af flugmanni frá Kúveit á F/A-18 Hornet, að virðist fyrir mistök. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Írak Hernaður Fréttir af flugi Tengdar fréttir Bandarísk herflugvél fórst í Írak Björgunaraðgerðir eru hafnar eftir að bandarísk herflugvél sem ætlað var að flytja eldsneyti fórst í Írak. Þetta kemur fram í tilkynningu sem yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Miðausturlöndum sendi frá sér í dag. Þar greinir einnig frá því að tvær herflugvélar hafi átt hlut að máli en að önnur þeirra hafi lent heilu og höldnu á meðan hin fórst í vesturhluta Íraks. 12. mars 2026 23:29 Mest lesið Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent „Ég var skelfingu lostinn“ Innlent Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Fleiri fréttir Kvarnast upp úr grænlensku landsstjórninni Markmiðið enn að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarnavopn en hvernig? Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Tvær misheppnaðar hryðjuverkaárásir á einum degi Telur að Bandaríkjastjórn vilji sundra Evrópu Franskur hermaður féll í drónaárás í Írak Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Ekkert lát á árásum Ísraela og hvatt til rýmingar á stóru svæði Bandarísk herflugvél fórst í Írak Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu Sakar Úkraínumenn um að hóta sér og fjölskyldu sinni Feðginin prófuðu nýjar skammbyssur Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Þrír handteknir í tengslum við sprengingu í Ósló Úthýsa aðalsmönnum úr lávarðadeild breska þingsins Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Mojtaba Khamenei særður en óhultur Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Talin hafa skotið tíu skotum í átt að heimili Rihönnu Bera kennsl á fleiri möguleg fórnarlömb lögreglumanns Snúa sér aftur að kjarnorku fimmtán árum eftir Fukushima Sjá meira