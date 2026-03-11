Ráðist var á að minnsta kosti þrjú flutningaskip á og við Persaflóa í grennd við Hormuz-sund í nótt. Tvö þeirra urðu fyrir skemmdum en áhöfn þess þriðja þurfti að yfirgefa skipið eftir að eldur kviknaði þar um borð. Svo virðist sem skipin hafi orðið fyrir eldflaugum en það hefur ekki verið staðfest.
Samkvæmt UKMTO, sem er upplýsingaveita og eftirlitsstofnun á vegum breska sjóhersins, tilkynntu skipstjórar skipanna þriggja að þau hefðu orðið fyrir einhvers konar árásum.
Skipið sem var yfirgefið var á Hormuz-sundi, þar sem það er hvað þrengst, en hin tvö voru innar í Persaflóa.
Skipstjóri eins flutningaskips til viðbótar tilkynnti í nótt að hafa heyrt hávært skvamp og sprengingu nærri skipi sínu undan ströndum Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Íranir hafa ekki lýst yfir ábyrgð á árásunum en þeir hafa áður ráðist á skip á svæðinu á undanförnum dögum.
Rúmlega fimmtungur olíu og jarðgass heimsins fer um Hormuz-sund en þar að auki fara fjölmörg flutningaskip um svæðið. Siglingar þar í gegn hafa verið mjög takmarkaðar síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir sínar á Íran fyrir um tólf dögum síðan.
Ráðamenn í Íran hafa heitið því að leyfa ekki siglingar olíuflutningaskipa um sundið vegna árásanna.
Þetta hefur komið niður á olíuframleiðslu í Mið-Austurlöndum og olíuverði. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur hótað Írönum öllu illu, haldi þeir árásum á skip á svæðinu áfram og leyfi ekki siglingar um Hormuz-sund.
Þá hefur hann einnig kallað eftir því að skipstjórar olíuflutningaskipa láti bara vaða og sigli gegnum Hormuz-sund, sama hvernig öryggisástandið þar er.
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
Bandaríkjamenn sögðust í gærkvöldi hafa grandað sextán bátum sem Íranir gætu notað til að koma tundurduflum fyrir á Hormuz-sundi og gera siglingar þar um enn erfiðari.
AP fréttaveitan hefur eftir eftirlitsaðilum að frá 8. mars hafi sjö olíuflutningaskipum verið siglt um Hormuz-sund. Þar af tengjast fimm klerkastjórninni í Íran og mun þeim hafa verið siglt gegnum sundið eftir að búið var að slökkva á staðsetningarbúnaði þeirra, sem er algengt innan „skuggaflotans svokallaða“.
Hann er skipaður gömlum olíuflutningaskipum sem ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela hafa notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir að dagurinn í dag verði sá ákafasti hingað til, hvað varðar árásir Bandaríkjanna á Íran. Ráðamenn í Íran segjast ætla að berjast áfram en ráðgjafar Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, eru sagðir hvetja hann til að finna leið til að binda enda á stríðið.
Stríð geisar í Mið-Austurlöndum, sem ógnar lífi og limum íbúa á svæðinu, orkubúskap heimsins og pólitískum- og efnahagslegum stöðugleika almennt. Þá er fátt eitt talið til. Tilefnislaust, segja sumir. Tímabært, segja aðrir. Eitt þykir víst; lagt var í styrjöldina án djúprar greiningar á mögulegum afleiðingum, sem gætu orðið gríðarlega umfangsmiklar og náð langt út fyrir Íran og nágrannaríkin. Enginn virðist vita hvert endamarkið er né hvenær því verður mögulega náð.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa veitt Indlandi 30 daga undanþágu til að kaupa olíu frá Rússlandi, vegna átakanna sem nú standa yfir í Mið-Austurlöndum.
Hernaðaryfirvöld í Íran skutu eldflaug á bandarískt olíuflutningaskip á Persaflóa, ef marka má írönsku fréttastofuna Tasnim. Fréttastofan segir eld loga í skipinu.