Þrír hafa verið handteknir grunaðir um að hafa sprent sprengju fyrir utan bandaríska sendiráðið í höfuðborg Noregs. Mennirnir þrír eru bræður.
Aðfaranótt sunnudags varð sprenging við bandaríska sendiráðið í Ósló. Lögreglan telur sprenginguna hafa verið ætlaða sendiráðinu og hóf rannsókn á því hvort að um hryðjuverk væri að ræða.
Bræðurnir, sem eru allir á þrítugsaldri, eru norskir ríkisborgarar samkvæmt BBC en tengjast þó Írak.
„Þeir eru grunaðir um hryðjuverkasprengjuárás,“ sagði Christian Hatlo, fulltrúi lögreglunnar, á blaðamannafundi fyrr í dag. Bræðurnir hafa ekki komist áður í kast við lögin.
Lögreglan hafði til rannsóknar hvort að sprengingin tengdist árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran. Hatlo sagði lögregluna vera að skoða hver ástæða sprengingarinnar var, meðal annars hvort erlent ríkisvald hafi átt hlut að máli.
Sprenging varð við bandaríska sendiráðið í Osló um klukkan eitt í nótt. Samkvæmt norska miðlinum NRK sakaði engan í sprengingunni. Lögreglan leitar eins eða fleiri gerenda með drónum, hundum og í þyrlu. Lögregla segir ekki frekari hættu á svæðinu.