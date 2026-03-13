Ísraelsher hefur haldið árásum sínum á suðurhluta Líbanon áfram og hefur nú beint þeim tilmælum til íbúa á stóru svæði sem nær til nokkurra borga og fjölda þorpa að flýja heimili sín og halda norður.
Rýmingarviðvörunin nær allt að 40 kílómetra inn í Líbanon frá landamærunum, að ánni Zahrani.
Ísraelsmenn hafa gert árásir á fjölda skotmarka sem þeir segja tengjast Hezbolla síðustu tíu daga og gefið í eftir að Íranir og Hezbollah gerðu samræmdar og umfangsmiklar árásir á Ísrael á miðvikudag.
Talið er að um milljón manns hafi þegar flúið heimili sín í Líbanon og áætlað er að um 700 séu látnir og um 1.500 særðir. Íbúar í Beirút hafa lýst stöðugum sprengingum og erfiðleikum við að finna örugg svæði til að halla höfði.
Yfirvöld í Ísrael hafa varað íbúa í Líbanon við því að von sé á enn frekari og jafnvel þyngri árásum. Þá eru forsvarsmenn Hezbollah sagðir undirbúa sig fyrir innrás Ísraelshers inn í landið.
Stjórnvöld í Líbanon hafa fordæmt aðgerðir bæði Ísraelshers og Hezbollah og kallað eftir því að síðarnefndu láti af árásum sínum. Þau hafa sagst munu beita sér til að takmarka getu Hezbollah en Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn eru sagðir hafa litla trú á getu þeirra til þess.