Erlent

For­seti Kúbu segir við­ræður við Trump-liða eiga sér stað

Samúel Karl Ólason skrifar
Miguel Diaz-Canel, forseti Kúbu, er í erfiðri stöðu þessa dagana.
Miguel Diaz-Canel, forseti Kúbu, er í erfiðri stöðu þessa dagana. AP/Eraldo Peres

Forseti Kúbu segir ríkisstjórn landsins eiga í viðræðum við ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum. Þessum viðræðum sé ætlað að bæta samskipti ríkjanna og finna lausnir á því hvernig þau geti unnið saman. Bandaríkjamenn hafa komið í veg fyrir olíuflutninga til Kúbu og hefur verulega slæmt efnahagsástand þar versnað til muna.

Miguel Diaz-Canel birti ávarp í dag þar sem hann segist vonast til þess að viðræðurnar myndu hjálpa við að koma í veg fyrir möguleg átök.

AP fréttaveitan hefur eftir forsetanum að engar eldsneytissendingar hafi borist til Kúbu í þrjá mánuði. Það væri vegna þess að Bandaríkjamenn kæmu í veg fyrir það og sagði Diaz-Canel að loka hefði þurft tveimur orkuverum vegna eldsneytisskorts.

Rafmagnsleysi hefur verið mjög algengt á Kúbu. Diaz-Canel sagði það hafa komið verulega niður á þjóðinni þar sem rafmagnsleysið hefði haft áhrif á samskipti, samgöngur og kennslu. Þá hefði þurft að fresta tugum þúsunda skurðaðgerða vegna rafmagnsleysis.

„Áhrifin eru gífurleg,“ sagði Diaz-Canel.

Þá sagði hann að verið væri að fjölga sólarsellum en það myndi ekki duga til. Kúba þyrfti meiri olíu.

„Vinaleg yfirtaka“ í vændum?

Kúba hafði fengið olíu frá Venesúela en Donald Trump fékk yfirvöld þar til að hætta þeim sendingum, eftir að bandarískir hermenn numu Nicolás Maduro, fyrrverandi forseta, á brott og Bandaríkjamenn settu Venesúela í herkví.

Þá þrýsti Trump einnig á yfirvöld í Mexíkó og fékk forseta landsins til að stöðva olíusendingar þaðan til Kúbu.

Orkukerfi Kúbu er þar að auki verulega úr sér gengið. Yfirvöld þar hafa bent á að orkuverin séu mörg orðin gömul og hafi ekki fengið mikið viðhald vegna mikils kostnaðar. Þá hefur það reynst yfirvöldum á Kúbu erfitt að kaupa ýmsa varahluti og annan búnað vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna.

Trump hefur sagt á undanförnum dögum að ríkisstjórn Kúbu sé að falli komin. Hann hefur einnig sagt að ráðamenn þar vilji ólmir gera samkomulag við Bandaríkin.

Í frétt Reuters er bent á að á mánudaginn sagði Trump að Kúba gæti gengið gegnum „vinalega yfirtöku“ en strax í kjölfarið bætti hann við að yfirtakan þyrfti ekki endilega að vera vinaleg.

Kúba Bandaríkin Donald Trump Bensín og olía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið