Forseti Kúbu segir viðræður við Trump-liða eiga sér stað Samúel Karl Ólason skrifar 13. mars 2026 14:51 Miguel Diaz-Canel, forseti Kúbu, er í erfiðri stöðu þessa dagana. AP/Eraldo Peres Forseti Kúbu segir ríkisstjórn landsins eiga í viðræðum við ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum. Þessum viðræðum sé ætlað að bæta samskipti ríkjanna og finna lausnir á því hvernig þau geti unnið saman. Bandaríkjamenn hafa komið í veg fyrir olíuflutninga til Kúbu og hefur verulega slæmt efnahagsástand þar versnað til muna. Miguel Diaz-Canel birti ávarp í dag þar sem hann segist vonast til þess að viðræðurnar myndu hjálpa við að koma í veg fyrir möguleg átök. AP fréttaveitan hefur eftir forsetanum að engar eldsneytissendingar hafi borist til Kúbu í þrjá mánuði. Það væri vegna þess að Bandaríkjamenn kæmu í veg fyrir það og sagði Diaz-Canel að loka hefði þurft tveimur orkuverum vegna eldsneytisskorts. Rafmagnsleysi hefur verið mjög algengt á Kúbu. Diaz-Canel sagði það hafa komið verulega niður á þjóðinni þar sem rafmagnsleysið hefði haft áhrif á samskipti, samgöngur og kennslu. Þá hefði þurft að fresta tugum þúsunda skurðaðgerða vegna rafmagnsleysis. „Áhrifin eru gífurleg,“ sagði Diaz-Canel. Þá sagði hann að verið væri að fjölga sólarsellum en það myndi ekki duga til. Kúba þyrfti meiri olíu. „Vinaleg yfirtaka“ í vændum? Kúba hafði fengið olíu frá Venesúela en Donald Trump fékk yfirvöld þar til að hætta þeim sendingum, eftir að bandarískir hermenn numu Nicolás Maduro, fyrrverandi forseta, á brott og Bandaríkjamenn settu Venesúela í herkví. Þá þrýsti Trump einnig á yfirvöld í Mexíkó og fékk forseta landsins til að stöðva olíusendingar þaðan til Kúbu. Orkukerfi Kúbu er þar að auki verulega úr sér gengið. Yfirvöld þar hafa bent á að orkuverin séu mörg orðin gömul og hafi ekki fengið mikið viðhald vegna mikils kostnaðar. Þá hefur það reynst yfirvöldum á Kúbu erfitt að kaupa ýmsa varahluti og annan búnað vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna. Trump hefur sagt á undanförnum dögum að ríkisstjórn Kúbu sé að falli komin. Hann hefur einnig sagt að ráðamenn þar vilji ólmir gera samkomulag við Bandaríkin. Í frétt Reuters er bent á að á mánudaginn sagði Trump að Kúba gæti gengið gegnum „vinalega yfirtöku“ en strax í kjölfarið bætti hann við að yfirtakan þyrfti ekki endilega að vera vinaleg. Kúba Bandaríkin Donald Trump Bensín og olía Mest lesið Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent „Ég var skelfingu lostinn“ Innlent Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Fleiri fréttir Forseti Kúbu segir viðræður við Trump-liða eiga sér stað Kvarnast upp úr grænlensku landsstjórninni Markmiðið enn að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarnavopn en hvernig? Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Tvær misheppnaðar hryðjuverkaárásir á einum degi Telur að Bandaríkjastjórn vilji sundra Evrópu Franskur hermaður féll í drónaárás í Írak Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Ekkert lát á árásum Ísraela og hvatt til rýmingar á stóru svæði Bandarísk herflugvél fórst í Írak Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu Sakar Úkraínumenn um að hóta sér og fjölskyldu sinni Feðginin prófuðu nýjar skammbyssur Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Þrír handteknir í tengslum við sprengingu í Ósló Úthýsa aðalsmönnum úr lávarðadeild breska þingsins Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Mojtaba Khamenei særður en óhultur Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Talin hafa skotið tíu skotum í átt að heimili Rihönnu Bera kennsl á fleiri möguleg fórnarlömb lögreglumanns Sjá meira