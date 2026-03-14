Isavia lokaði í nótt öllum þremur verslunum Rammagerðarinnar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, þrátt fyrir að félagið hafi fengið greiðsluskjól samkvæmt dómaraúrskurði. Gerðist þetta í kjölfar þess að framkvæmdastjóri verslunarinnar gagnrýndi framferði flugvallarins og sagðist ætla að fara fram á lögbann á hendur ríkisfyrirtækinu.
Rammagerðin greinir frá þessu í tilkynningu en í gær ræddi Vísir við Lydíu Kims, framkvæmdastjóra verslunarinnar, sem sagði að aðgerðir Isavia væru ólöglegar og benti á að Rammagerðin hefði fengið samþykkt greiðsluskjól hjá Héraðsdómi Reykjaness í gær.
Þetta er ekki í fyrsta sinn í vikunni sem Isavia lokar verslun Rammagerðarinnar heldur greip ríkisfyrirtækið einnig til þeirra fyrr í vikunni.
Isavia vill meina að Rammagerðin skuldi leigu, en Rammagerðin vill meina að Isavia hafi ekki staðið við sinn hlut leigusamningsins og að forsendur hans séu brostnar; farþegafjöldi sé talsvert undir væntingum, Rammagerðin hafi fengið plássið sitt afhent allt of seint, framkvæmdir hafi staðið yfir í kringum verslunina um langan tíma og nú sé búið að koma fyrir bakaríi fyrir framan búðina sem ekki var gert ráð fyrir áður.
Forsvarsmenn Rammagerðarinnar leituðu til Héraðsdóms Reykjaness í vikunni, sem úrskurðaði svo að Rammagerðin fengi heimild til greiðslustöðvunar þar til málið verður tekið fyrir í héraðsdómi 1. apríl, samkvæmt úrskurði sem Vísir hefur undir höndum.
„Starfsfólki okkar í Leifsstöð var verulega brugðið þegar Isavia kom og lokaði. Aðgerðin olli hræðslu meðal starfsfólks enda er þetta alvarleg og ólögleg aðgerð,“ er haft eftir Lydiu hjá Rammagerðinni í fréttatilkynningu vegna málsins.
„Það virðist vera að Isavia telji sig ofar lögum. Að loka verslunum í Keflavík þvert á úrskurð héraðsdóms er ekkert annað en lögbrot.“
Rekið er í tilkynningunni að Rammagerðin hafi starfað í Flugstöð Leifs Eiríkssonar frá árinu 1975. Félagið vinni með yfir 150 íslenskum framleiðendum og hönnuðum víðs vegar um landið.