Innlent

Lokuðu aftur Rammagerðinni þrátt fyrir úr­skurð um greiðsluskjól

Agnar Már Másson skrifar
Isavia vill meina að Rammagerðin skuldi leigu, en Rammagerðin vill meina að Isavia hafi ekki staðið við sinn hlut leigusamningsins. Verslunin hefur fengið greiðslustöðvun samþykkta.
Isavia lokaði í nótt öllum þremur verslunum Rammagerðarinnar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, þrátt fyrir að félagið hafi fengið greiðsluskjól samkvæmt dómaraúrskurði. Gerðist þetta í kjölfar þess að framkvæmdastjóri verslunarinnar gagnrýndi framferði flugvallarins og sagðist ætla að fara fram á lögbann á hendur ríkisfyrirtækinu.

Rammagerðin greinir frá þessu í tilkynningu en í gær ræddi Vísir við Lydíu Kims, framkvæmdastjóra verslunarinnar, sem sagði að aðgerðir Isavia væru ólöglegar og benti á að Rammagerðin hefði fengið samþykkt greiðsluskjól hjá Héraðsdómi Reykjaness í gær.

Þetta er ekki í fyrsta sinn í vikunni sem Isavia lokar verslun Rammagerðarinnar heldur greip ríkisfyrirtækið einnig til þeirra fyrr í vikunni.

Isavia vill meina að Rammagerðin skuldi leigu, en Rammagerðin vill meina að Isavia hafi ekki staðið við sinn hlut leigusamningsins og að forsendur hans séu brostnar; farþegafjöldi sé talsvert undir væntingum, Rammagerðin hafi fengið plássið sitt afhent allt of seint, framkvæmdir hafi staðið yfir í kringum verslunina um langan tíma og nú sé búið að koma fyrir bakaríi fyrir framan búðina sem ekki var gert ráð fyrir áður.

Forsvarsmenn Rammagerðarinnar leituðu til Héraðsdóms Reykjaness í vikunni, sem úrskurðaði svo að Rammagerðin fengi heimild til greiðslustöðvunar þar til málið verður tekið fyrir í héraðsdómi 1. apríl, samkvæmt úrskurði sem Vísir hefur undir höndum. 

„Starfsfólki okkar í Leifsstöð var verulega brugðið þegar Isavia kom og lokaði. Aðgerðin olli hræðslu meðal starfsfólks enda er þetta alvarleg og ólögleg aðgerð,“ er haft eftir Lydiu hjá Rammagerðinni í fréttatilkynningu vegna málsins. 

„Það virðist vera að Isavia telji sig ofar lögum. Að loka verslunum í Keflavík þvert á úrskurð héraðsdóms er ekkert annað en lögbrot.“

Rekið er í tilkynningunni að Rammagerðin hafi starfað í Flugstöð Leifs Eiríkssonar frá árinu 1975. Félagið vinni með yfir 150 íslenskum framleiðendum og hönnuðum víðs vegar um landið.

Isavia Tíska og hönnun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið