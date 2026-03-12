Maður sem hafði verið skotinn af lögregluþjóni þurfti að bíða eftir sjúkrabíl, þar sem lögregluþjónn sem fékk „vægt kvíðakast“ lét fyrsta sjúkrabílinn færa sig á sjúkrahús. Særði maðurinn lést á sjúkrahúsinu en þangað var hann fluttur fjórtán mínútum á eftir lögregluþjóninum með kvíðakastið.
Dyshan Best var 39 ára gamall þegar hann var skotinn í bakið af lögregluþjóni í Bridgeport í Connecticut í Bandaríkjunum í fyrra. Hann var þá á flótta frá lögregluþjónum en í skýrslu sem gefin var út í vikunni komust rannsakendur að því að Best var með byssu í hendinni og að lögregluþjónninn sem skaut hann hefði haft ástæðu til að óttast um öryggi sitt.
Samkvæmt AP fréttaveitunni vekur skýrslan þó spurningar um það sem gerðist í kjölfarið.
Best, sem var þeldökkur, lá blæðandi í götunni og alvarlega særður þegar fyrsta sjúkrabílinn bar að garði klukkan 18:02. Það var fjórtán mínútum eftir að Best var skotinn.
Sjúkraflutningamennirnir fluttu hann þó ekki á sjúkrahús heldur, að áeggjan annarra lögregluþjóna á vettvangi, tóku þeir hvíta lögreglukonu á sjúkrahús. Hún heitir Erin Perotta og hafði tekið þátt í að elta Best uppi en einn lögregluþjónn sagði rannsakendum að hún hefði verið hágrátandi, með oföndun og öll út í blóði.
Þegar hún var komin í sjúkrabílinn og á leið á sjúkrahús neitaði Perotta þó meðferð og sagði:
„Mér líður ágætlega. Ég þurfti bara að komast þaðan.“
Seinni sjúkrabíllinn kom á vettvang klukkan 18:12 og flutti áhöfn hans Best á sjúkrahús. Þangað var hann kominn tíu mínútum síðar, um fjórtán mínútum á eftir Perrotta. Hann dó í skurðaðgerð klukkan 19:41.
Í áðurnefndri skýrslu rannsakenda er ekki sagt til um það hvort tafirnar í sjúkraflutningi hafi spilað inn í dauða hans.
Ættingjar og vinir Bests segjast í samtali við AP vera reiðir og sárir yfir því sem fram kemur í skýrslunni og telja að hann hefði getað lifað af ef hann hefði verið fluttur á sjúkrahús með fyrsta sjúkrabílnum.
„Við sóttumst eftir réttlæti. Í okkar samfélagi vitum við ekki hvernig það lítur út. Við viljum réttlæti fyrir frænda minn,“ sagði Tatiana Barrett, frænka Best. „Við teljum að hann hafi verið myrtur.“
Lögreglunni hafði borist ábending um hópslagsmál og vopnaða menn og þegar Perrotta og Yoon Heo, samstarfsmaður hennar, komu á vettvang benti vitni þeim á tvo menn í jeppa. Þar sat Best en Perrotta bað hann um að stíga út úr bílnum svo hægt væri að leita á honum.
Hann hljóp á brott og hlupu þau Perrotta og Heo á eftir honum.
Samkvæmt AP segir í skýrslunni að Best hafi tekið upp skammbyssu á hlaupunum og Heo hafi skotið hann einu sinni í bakið. Í skýrslunni segir að upptaka úr vestisvél Heo sýni að Best hafi beint byssunni aftur fyrir sig á hlaupum þegar hann var skotinn. Þess vegna hafi Heo verið í rétti.
Á upptökunni heyrist Best neita því en skammbyssa fannst nærri honum.
Hér að neðan má sjá aðdraganda þess að Best var skotinn. Myndbandið sýnir hann hlaupa undan lögregluþjónum en vert er að taka fram að það sýnir ekki þegar hann var skotinn.