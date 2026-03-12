Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu Samúel Karl Ólason skrifar 12. mars 2026 14:10 Mynd af Mojtaba Khamenei fyrir framan föður hans, Ali Khamenei. AP/Vahid Salemi Mojtaba Khamenei, sem tók nýverið við embætti æðstaklerks Íran af föður sínum, heitir því að halda Hormússundi lokuðu. Hann segir einnig að árásir á nágrannaríki Íran muni halda áfram og þá sérstaklega á bandarískar herstöðvar í þessum ríkjum. Hinn 56 ára æðstiklerkur hét því að gefast ekki upp fyrir Bandaríkjunum og Ísrael en kallaði eftir því að nágrannar Íran lokuðu bandarískum herstöðvum þar. Þetta er meðal þess sem kom fram í yfirlýsingu frá nýja æðstaklerkinum sem lesin var upp í ríkissjónvarpi Íran og birt á netinu. Khamenei, sem er sagður hafa særst skömmu eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir sínar á Íran, hefur ekki sést opinberlega síðan þá. Ekki er útskýrt af hverju hann las ekki sjálfur yfirlýsinguna. متن کامل اولین پیام حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ https://t.co/u73wbcPv5Z— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) March 12, 2026 Faðir hans, eiginkona og dóttir dóu öll í upphafi árásanna. Ein af systrum hans féll einnig, auk annarra fjölskyldumeðlima og sagði Khamenei að þessi dauðsföll hefðu aukið á staðfestu hans í að standa í hárinu á andstæðingum Íran. Sjá einnig: Mojtaba Khamenei særður en óhultur Í yfirlýsingunni segir Khamenei að Íranar muni halda áfram að ráðast á skip á Hormússundi en verulega hefur dregið úr ferðum olíuflutningaskipa og annarra skipa um hafsvæðið síðan stríðið hófst. Rúmur fimmtungur allrar olíu heimsins fer þar um og hefur olíuverð hækkað töluvert vegna stríðsins. Æðstiklerkurinn sagði einnig til skoðanir að opna nýjar vígstöðvar gegn Bandaríkjunum og Ísrael, þar sem þau ríki séu viðkvæm. Þá sagði hann að Íranir myndu hefna fyrir þá sem hefðu fallið þar í landi í árásunum og vísaði sérstaklega til stúlkna í skóla sem sprengdur var, að virðist af Bandaríkjamönnum, snemma í stríðinu. Ummæli hans þykja, samkvæmt AP fréttaveitunni, gefa til kynna að Khamenei hafi áhuga á að ýta undir hryðjuverkastarfsemi gegn Bandaríkjunum. Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Ísrael Hernaður Tengdar fréttir Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Verð á Brent hráolíu er komið aftur yfir 100 dollara á tunnu og ríki út um allan heim íhuga nú aðgerðir til að mæta yfirvofandi orkuskorti vegna aðgerða Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran og hefndaraðgerða Írana. 12. mars 2026 06:50 Þrír handteknir í tengslum við sprengingu í Ósló Þrír hafa verið handteknir grunaðir um að hafa sprent sprengju fyrir utan bandaríska sendiráðið í höfuðborg Noregs. Mennirnir þrír eru bræður. 11. mars 2026 19:30 Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að stríðið gegn Íran gæti verið búið innan skamms. Vísaði hann til þess að þar væri „nánast ekkert eftir til að ráðast á“. Embættismenn í bæði Bandaríkjunum og Ísrael segjast þó vera að undirbúa sig fyrir áframhaldandi árásir í að minnsta kosti tvær vikur. 11. mars 2026 14:48 Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Ráðist var á að minnsta kosti þrjú flutningaskip á og við Persaflóa í grennd við Hormuz-sund í nótt. Tvö þeirra urðu fyrir tiltölulega litlum skemmdum en áhöfn þess þriðja þurfti að yfirgefa skipið eftir að eldur kviknaði þar um borð. 