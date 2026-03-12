Erlent

Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu

Samúel Karl Ólason skrifar
Mynd af Mojtaba Khamenei fyrir framan föður hans, Ali Khamenei.
Mynd af Mojtaba Khamenei fyrir framan föður hans, Ali Khamenei. AP/Vahid Salemi

Mojtaba Khamenei, sem tók nýverið við embætti æðstaklerks Íran af föður sínum, heitir því að halda Hormússundi lokuðu. Hann segir einnig að árásir á nágrannaríki Íran muni halda áfram og þá sérstaklega á bandarískar herstöðvar í þessum ríkjum.

Hinn 56 ára æðstiklerkur hét því að gefast ekki upp fyrir Bandaríkjunum og Ísrael en kallaði eftir því að nágrannar Íran lokuðu bandarískum herstöðvum þar.

Þetta er meðal þess sem kom fram í yfirlýsingu frá nýja æðstaklerkinum sem lesin var upp í ríkissjónvarpi Íran og birt á netinu. Khamenei, sem er sagður hafa særst skömmu eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir sínar á Íran, hefur ekki sést opinberlega síðan þá.

Ekki er útskýrt af hverju hann las ekki sjálfur yfirlýsinguna.

Faðir hans, eiginkona og dóttir dóu öll í upphafi árásanna. Ein af systrum hans féll einnig, auk annarra fjölskyldumeðlima og sagði Khamenei að þessi dauðsföll hefðu aukið á staðfestu hans í að standa í hárinu á andstæðingum Íran.

Sjá einnig: Mojtaba Khamenei særður en ó­hultur

Í yfirlýsingunni segir Khamenei að Íranar muni halda áfram að ráðast á skip á Hormússundi en verulega hefur dregið úr ferðum olíuflutningaskipa og annarra skipa um hafsvæðið síðan stríðið hófst.

Rúmur fimmtungur allrar olíu heimsins fer þar um og hefur olíuverð hækkað töluvert vegna stríðsins.

Æðstiklerkurinn sagði einnig til skoðanir að opna nýjar vígstöðvar gegn Bandaríkjunum og Ísrael, þar sem þau ríki séu viðkvæm.

Þá sagði hann að Íranir myndu hefna fyrir þá sem hefðu fallið þar í landi í árásunum og vísaði sérstaklega til stúlkna í skóla sem sprengdur var, að virðist af Bandaríkjamönnum, snemma í stríðinu.

Ummæli hans þykja, samkvæmt AP fréttaveitunni, gefa til kynna að Khamenei hafi áhuga á að ýta undir hryðjuverkastarfsemi gegn Bandaríkjunum.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Ísrael Hernaður

Tengdar fréttir

Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera

Verð á Brent hráolíu er komið aftur yfir 100 dollara á tunnu og ríki út um allan heim íhuga nú aðgerðir til að mæta yfirvofandi orkuskorti vegna aðgerða Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran og hefndaraðgerða Írana.

Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að stríðið gegn Íran gæti verið búið innan skamms. Vísaði hann til þess að þar væri „nánast ekkert eftir til að ráðast á“. Embættismenn í bæði Bandaríkjunum og Ísrael segjast þó vera að undirbúa sig fyrir áframhaldandi árásir í að minnsta kosti tvær vikur.

Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt

Ráðist var á að minnsta kosti þrjú flutningaskip á og við Persaflóa í grennd við Hormuz-sund í nótt. Tvö þeirra urðu fyrir tiltölulega litlum skemmdum en áhöfn þess þriðja þurfti að yfirgefa skipið eftir að eldur kviknaði þar um borð. Svo virðist sem skipin hafi orðið fyrir eldflaugum en það hefur ekki verið staðfest.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið