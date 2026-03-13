Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins telur að núverandi Bandaríkjastjórn vilji sundra og veikja Evrópu. Evrópuríki ættu að bregðast við saman í stað þess að reyna að eiga við Bandaríkin hvert og eitt.
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir Financial Times að aðferðir Bandaríkjastjórnar líkist þeim sem andstæðingar Evrópusambandsins noti.
„Það sem mér finnst mikilvægt að allir skilji er að Bandaríkin hafa verið alveg skýr með það að þau vilja sundra Evrópu. Þeim líkar ekki við Evrópusambandið,“ segir Kallas sem var fyrsta konan til að gegna embætti forsætisráðherra Eistlands á sínum tíma.
Ríkisstjórn Donalds Trump hefur lagt tolla á Evrópuríki og oft og tíðum hefur hún tekið upp talpunkta stjórnvalda í Kreml varðandi innrás Rússa í Úkraínu. Þá hefur lengi legið í loftinu að Trump gæti dregið Bandaríkin út úr Atlantshafsbandalaginu.
Ofan á þetta bætist hugmyndafræðileg andúð Trump og stjórnar hans á Evrópusambandinu og meginstraumsflokkum í mörgum Evrópuríkjum.
Í nýrri þjóðaröryggisáætlun Bandaríkjastjórnar í vetur var „vestræn siðmenning“ sögð á barmi hruns í Evrópu vegna fjölgunar innflytjenda af öðrum uppruna en evrópskum. Bandarískum erinderkum hefur einnig orðið tíðrætt um stöðu tjáningarfrelsis sem þeir telja slæma í Evrópu, fyrst og fremst vegna tilrauna Evrópusambandsins til þess að koma böndum á upplýsinaóreiðu og hatursorðræðu á samfélagsmiðlum. Eigendur helstu samfélagsmiðla heims eru bandarískir.
Kallas hvatti Evrópuríki til þess að standa saman gegn Bandaríkjunum í viðtalinu.
„Viðbrögð okkar ættu ekki að vera að semja tvíhliða við Trump heldur að gera það saman. Þeim líkar það ekki þegar við stöndum saman vegna þess að þá stöndum við jafnfætis,“ sagði utanríkismálastjórinn.