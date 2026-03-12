Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, og Kim Ju Ae, dóttir hans og væntanlegur arftaki, heimsóttu á dögunum byssuverksmiðju. Þar prófuðu þau meðal annars nýjar skammbyssur með háttsettum herforingjum i er Norður-Kóreu. Degi áður höfðu þau fylgst saman með tilraunum með nýjar stýriflaugar einræðisríkisins.
Myndir úr verksmiðjunni sýna feðginin bæði klædd leðurjökkum og skjóta úr nýjum skammbyssum.
Yonhap fréttaveitan, sem er frá Suður-Kóreu, vitnar í KCNA, ríkismiðil Norður-Kóreu, og segir að þar komi fram að framleiðsla nýrra skammbyssa sem feðginin voru að skoða hefði hafist í síðasta mánuði, eftir að nýja hönnunin var samþykkt af Kommúnistaflokki ríkisins.
Fleiri ráðamenn voru með í för eins og No Kwang Chol, varnarmálaráðherra, og Kim Yo Jong, systir Kims.
Kim Ju Ae virðist hafa fylgt föður sínum við hvert fótmál á undanförnum mánuðum. Hún hefur meðal annars farið með honum í opinbera ferð til Kína og er hún byrjuð að tjá sig opinberlega um opinber málefni.
Fyrr í vikunni var hún með föður sínum að fylgjast með tilraunskotum með nýjar stýriflaugar.
Yfirvöld í Suður-Kóreu telja þetta til marks um að Kim ætli sér að gera hana formlega að arftaka sínum.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem myndir eru birtar af dóttur Kims meðhöndla skotvopn. Í síðasta mánuði voru birtar myndir af þeim feðginum skjóta úr rifflum sem Kim Jong Un var að gefa háttsettum embættismönnum.
Ekki er vitað með vissu hve gömul Kim Ju Ae er en talið er að hún hafi fæðst árið 2013. Kim faðir hennar er 42 ára gamall og tók hann hana fyrst með sér á opinberan viðburð árið 2022, þegar feðginin virtu fyrir sér nýja tegund langdrægra skotflauga sem á að geta borið kjarnorkuvopn.
Þá voru nokkrar myndir af þeim birtar opinberlega en hún er eina barnið sem vitað er að Kim hafi eignast með eiginkonu sinni Ri Sol Ju. Talið er að hann eigi einnig eldri son en það hefur aldrei verið viðurkennt og hann hefur aldrei sést opinberlega í Norður-Kóreu.