Bandaríkin gerðu árás á aðalútflutningshöfn Írana í nótt og írönsk stjórnvöld hóta nú að ráðast á hafnir í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem gæti valdið talsverðri stigmögnun á stríðinu í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti heldur því fram að Bretar, Kínverjar og Frakkar ætli meðal annars að aðstoða við að tryggja örugga olíuflutninga um Hormússund en téð ríki eiga enn eftir að staðfesta það. Enn hefur ekkert sést til æðstaklerks Írans.
Að sögn Reuters hafa hið minnsta tvö þúsund manns fallið í stríði Bandaríkjanna og Ísrael við Íran sem er nú komið á þriðju viku. Flest dauðsföllin eru í Íran en einhver í nágrannaríkjum.
Í nótt sprengdu Bandaríkjamenn skotmörk á smáeyjunni Kharg í Íran, sem er aðalútflutningshöfn Írana fyrir hráolíu. Þaðan kemur um 90 prósent af olíu frá Íran.
Bandaríkjaher sagðist í færslu á X aðeins hafa ráðist á hernaðarmannvirki á eyjunni.
Íranir heita nú hefndum þar sem þeir segjast nú hafa ákveðin mannvirki í Mið-Austurlöndum í sigtinu sem tengjast Bandaríkjunum.
Írönsk drónaárás hefur þegar haft áhrif á olíuflutninga í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í dag, nánar til tekið í Fujairah, þar sem stór reykmökkur sást stíga upp þar sem Bandaríkjamenn höfðu gert árás.
Sendiráð Bandaríkjanna í Bagdad, höfuðborg Íraks, hefur nú brýnt fyrir bandarískum ríkisborgurum að yfirgefa landið.
Hið minnsta fimmtán féllu í loftárás sem gerð var á ísskápa- og ofnaverksmiðju í Isfahan í Mið-Íran í dag, samkvæmt hálfríkisreknu fréttaveitunni Fars. Ísraelsher og Bandaríkjaher hafa ekki tjáð sig um árásina.
Talsmaður íranska hersins hvatti fólk í Sameinuðu arabísku furstadæmunum til að rýma hafnir, bryggjur og „felustaði Bandaríkjamanna“ og sagði að bandarískar hersveitir hefðu gert árásir á íranskar eyjar frá þessum svæðum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt því fram í samfélagsmiðlafærslu í dag að „mörg lönd“ hygðust senda orrustuskip til Mið-Austurlanda til þess að greiða fyrir olíuflutninga um Hormússund.
Hann nefndi þar Kína, Frakkland, Suður-Kóreu, Breta og fleiri en ekkert þessara ríkja hefur staðfest þetta en haft er eftir talsmanni bresku ríkisstjórnarinnar í frétt Reuters að samræður standi yfir um hvernig mætti tryggja olíuflutning á svæðinu.
Mojtaba Khamenei, sem er tekinn við sem æðstiklerkur eftir að Ísraelsher felldi föður hans í lok febrúar, hefur sagt að Hormússundi eigi enn að vera lokað. Khamenei hefur ekki sést opinberlega frá því að stríðið hófst og hefur aðeins verið haft eftir honum úr skriflegum yfirlýsingum sem lesnar eru í ríkissjónvarpi Írans.
Ísraelsmenn hafa gert árásir á fjölda skotmarka sem þeir segja tengjast Hezbolla síðustu tvær vikur og gefið í eftir að Íranir og Hezbollah gerðu samræmdar og umfangsmiklar árásir á Ísrael á miðvikudag.
Ísraelsher hefur beint þeim tilmælum til íbúa á stóru svæði sem nær til nokkurra borga og fjölda þorpa að flýja heimili sín og halda norður.
Um 800 manns hafa fallið og meira en 850.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín, að sögn AP.