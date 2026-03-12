Verð á Brent hráolíu er komið aftur yfir 100 dollara á tunnu og ríki út um allan heim íhuga nú aðgerðir til að mæta yfirvofandi orkuskorti vegna aðgerða Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran og hefndaraðgerða Írana.
Íranir hafa gefið í árásir á orkuinnviði í Mið-Austurlöndum og meðal annars ráðist á skip, hafnir og olíubirgðastöðvar. Stjórnvöld í Írak hafa greint frá því að öll starfsemi verði lögð niður tímabundið þar sem olía fer um, eftir árásir á höfnina í Basra.
Skotið var á skip sem voru að ferja olíu sín á milli.
Íbúum í Bahrain var sagt að halda sig heima við eftir árásir á olíutanka og þá voru öll skip látin sigla úr höfninni í Mina Al Fahal í Oman, sem er aðal olíuútflutningsmiðstöð landsins.
Íranir hafa varað við því að menn ættu að gera ráð fyrir að olíuverðið muni fara yfir 200 dollara á tunnu.
Bandaríkjastjórn hefur ákveðið að setja 172 milljónir tunna af olíu úr eigin birgðum inn á markaðinn en það mun vera þáttur í áætlun Alþjóðaorkumálastofnunarinnar um að setja samtals 400 milljónir tunna á markað.
Stjórnvöld vestanhafs virðast að öðru leyti lítið vita hvað þau eru að gera; hvert markmiðið er með aðgerðunum gegn Íran, hversu lengi þær munu mögulega standa né hvernig þau hyggjast tryggja umferð um Hormuz-sund, eins og þau hafa lofað.
Reuters og fleiri erlendir miðlar hafa haft eftir ónefndum embættismönnum að stjórnin í Íran standi enn traustum fótum og hafi almenning í landinu á sínu valdi. Litlar líkur séu á því að stjórnin falli.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur á sama tíma sagst vilja sjá nýja stjórn taka við og vera með í ráðum um skipan æðsta leiðtoga landsins. Hann hefur krafist „skilyrðislausrar uppgjafar“ Írana.
Þá hefur hann haldið áfram að fullyrða að Bandaríkjamenn og Ísraelar séu búnir að „vinna“ stríðið og því sé mögulega næstum því lokið... en samt ekki.
Á sama tíma og skotmörk í Mið-Austurlöndum standa í ljósum logum vegna hefndaraðgerða Írana, sagði forsetinn við Axios í gær að aðgerðum yrði bráðum hætt þar sem engin skotmörk væru eftir í Íran.
Trump var spurður að því í gær hvort hann axlaði ábyrgð á árás Bandaríkjanna á skóla í Íran, þar sem um 170 börn létu lífið. „Ég veit ekkert um það,“ svaraði forsetinn.
Ísraelsmenn hafa fyrir sitt leyti haldið áfram árásum á Beirút í Líbanon, í stríði sínu gegn Hezbollah. Þá segjast þau munu halda aðgerðum sínum gegn Íran áfram eins langt og þurfa þykir.