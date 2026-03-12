Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 12. mars 2026 22:42 Augnablikum eftir að upptökum á nauðguninni lauk lenti fólkið í hörkulegum árekstri á Kópavogsbraut. Maðurinn reyndi að aka á brott en tókst ekki enda bíllinn mikið skemmdur, svo skemmdur að honum var ekki ekið aftur. Vísir/Arnar Karlmaður hefur verið dæmdur til tæplega þriggja ára fangelsisvistar fyrir nauðgun sem hann tók upp myndskeið af og braut þannig gegn kynferðislegri friðhelgi. Brotaþoli var kærasta mannsins þegar brotin áttu sér stað. Meðal lykilsönnunargagna var mæling á ástandi fólksins sem lenti í harkalegum árekstri skömmu eftir að nauðgunin átti sér stað. Landsréttur kvað upp dóm sinn í dag og staðfesti þar með niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur fyrir rúmu ári. Málið má hins vegar rekja til seinni hluta ágústs 2022 þegar konan mætti á lögreglustöð og sagði manninn endurtekið hafa brotið á sér síðan þau, bæði í mikilli neyslu, hófu samband fyrr á árinu. Sá myndband í síma Hún hefði skoðað síma hans meðan hann var í sturtu og séð þar fjölda myndbanda sem sýndu manninn hafa kynmök við sofandi konur. Eitt slíkt hefði verið af henni. Hún sendi sér myndbandið eftir að hafa skoðað það og þar hefði sést þar sem maðurinn hafði samræði við konuna á meðan hún var sofandi í aftursæti bíls um klukkan 13:30 þann 18. júlí 2022. Konan sagði allt hafa verið gert gegn hennar vilja en hún hefði verið svefnvana og í mikilli og langvinnri neyslu. Hún hefði á þeim tíma bæði verið búin að reykja krakk og taka oxycontin. Maðurinn hefði auk þess gefið henni Xanax-töflur, Benzó og Rivó. Þá sagði hún að um klukkustund síðar hefðu þau lent í árekstri í Kópavogi og blóðsýni tekin úr þeim báðum. Vísir fjallaði um handtöku manns eftir árekstur í Kópavogi þennan dag. Karlmaðurinn neitaði sök. Hann sagðist hafa verið í sambandi með konunni í tvo til þrjá mánuði en þau á þessum tímapunkti verið búin að slíta sambandinu. Frásögn hennar væri hefndaraðgerð. Konan hefði veitt samþykki og hún væri að búa til kynferðislegt efni og selja á vefsíðu. Þá hefði konan ekki verið rænulaus á meðan á atvikum stóð. Í mikilli vímu augnablikum eftir nauðgun Samkvæmt skýrslu tæknideildar lögreglu var myndbandið tekið upp klukkan 13:24 umræddan dag og tilkynning um umferðaróhapp barst 13:34. Voru þá liðnar þrjár mínútur frá lokum upptökunnar. Í konunni mældist mikið magn amfetamíns, svo mikið að meðvitund hafi í slíku ástandi líkast til verið skert og konan jafnvel í dái. Studdi það framburð konunnar um ástand hennar þegar brotið átti sér stað. Töluvert magn mældist sömuleiðis í manninum en gildin þó ekki jafnhá og hjá konunni. Dómurinn horfði til þessa og sömuleiðis þess sem sást og heyrðist á myndbandinu þar sem konan virtist undir miklum áhrifum og bæði kveinkaði sér og kjökraði undan athöfnum mannsins en hélt áfram að sofa. Í lok myndbandsins segist hún raunar vera sofandi og segir dómurinn af myndbandinu að dæma að konan hafi ekki haft líkamlega burði til að sporna gegn háttseminni eða tjá manninum afstöðu sína nema með takmörkuðum hætti. Tvær milljónir króna í miskabætur Dómurinn keypti ekki þá vörn mannsins að konan hefði verið að hefna sín með því að leggja fram kæru. Þá skipti sömuleiðis ekki máli þó að konan hafi í samskiptum sínum við manninn lýst kynórum sínum og sjálf tekið upp kynferðisleg myndskeið af sér eða þeim. Taldi dómurinn að maðurinn hefði mátt vita að konan hefði verið meðvitundarlítil vegna neyslu og þannig notfært sér ástand hennar til að hafa við hana samræði og taka það upp. Var hann dæmdur í tveggja ára og níu ára fangelsi og til að greiða konunni tvær milljónir í miskabætur. Karlmaðurinn er ekki nafngreindur í dómnum og má telja að það sé til verndar konunni en sem fyrr segir voru þau í sambandi í nokkra mánuði í aðdraganda brotsins. 