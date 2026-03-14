Skósveinn Trumps í allt of stórum skóm Agnar Már Másson skrifar 14. mars 2026 08:32 Marco Rubio tekst ekki að fylla í skóparið sem Trump gaf honum. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseta er mikið í mun að karlmenn í ríkisstjórn sinni klæðist ákveðnu skómerki sem er í miklu uppáhaldi hjá forsetanum. Svo annt er honum um skótískuna í Hvíta húsinu að menn eru farnir að óttast að látast sjást í öðru, jafnvel þó að skórnir passi ekki einu sinni. „Marco, J.D., þið eruð í skítaskóm,“ sagði Trump er hann sat fund með varaforsetanum og utanríkisráðherranum. Trump tók síðan upp vörulista og spurði mennina út í skóstærðir; J.D. Vance varaforseti svaraði 13 og Marco Rubio utanríkisráðherra svaraði 11,5. Forsetinn hallaði sér svo aftur í sætinu og sagði: „Skóstærð segir margt um manninn.“ Þeir fengu svo þeir nýja skó að gjöf í desember. Bandaríska stórblaðið Wall Street Journal (WSJ) rifjar upp þessi orðaskipti, sem J.D. Vance sagði reyndar sjálfur frá í ávarpi í desember. Forsetinn hefur nýlega kolfallið fyrir ákveðnu skómerki, og hann vill helst að allir karlmenn í hans innsta hring klæðist því. Hann hefur ítrekað gefið kollegum sínum eins skópar að gjöf. Nýir skór forsetans „Allir strákarnir eiga svona [skó],“ er haft eftir konu sem starfar í Hvíta húsinu. Önnur starfskona mun hafa sagt í gríni: „Þetta er bráðfyndið af því að allir eru hræddir við að vera ekki í þeim.“ Í gegnum tíðina hefur Trump gjarnan látið kenna sig við lúxus og glamúr, en sagt er frá því í WSJ að seint í fyrra hafi Trump hafið leit að nýju þægilegu skópari, og lent á bandaríska skóframleiðandanum Florsheim.+ Þessi mynd af Marco Rubio hefur vakið athygli síðustu daga þar eftir að upp komst um ástríðu Trumps fyrir skómerkinu. Getty Florsheim á sér langa sögu en framleiðandinn leggur áherslu á að blanda þægindum og stíl. Merkið er samt alls ekki af sama kalíberi og rándýru Brioni-jakkafötin eða síðu, rauðu (og, nýlega, fjólubláu) silkibindin sem Trump klæðist yfirleitt. Heldur kosta skórnir ekki nema um 145 Bandaríkjadali (um 18 þús. kr.) sem má teljast ódýrt fyrir spariskó í dag, hvað þá þegar maður er forseti. Þurfti að leggja Louis á hilluna En Trump líkaði svo vel við skóna að hann fór að deila þeim út á eigin kostnað. WSJ segir frá því að forsetinn geti nú orðið svo upptekinn af skófatnaði samstarfsmanna sinna að ríkisstjórnarfundir og hádegisverðir í Hvíta húsinu geti afar fljótlega snúist upp í umræður um skó. Trump sér til þess að kollegar sínir séu í þægilegum skóm. Hér má sjá Donald Trump í Davos ásamt Marco Rubio, Scott Bessent, Howard Lutnick, Chris Wright og Steve Witkoff.Getty Þar eru ekki aðeins Vance og Rubio slíkt par, heldur einnig Sean Duffy samgönguráðherra, Pete Hegseth stríðsráðherra, Howard Lutnick viðskiptaráðherra, Steven Cheung samskiptastjóri, James Blair varastarfsmannastjóri og Ross Worthington ræðuhöfundur. Þá er sagt að Sean Hannity fréttamaður Fox eigi einnig slíkt skópar, sem og þingmaðurinn Lindsey Graham. Svo er hermt að ríkisstjórnarliðar séu missáttir við skóvalið en óttist að láta sjást í öðrum skóm í kringum yfirmann sinn. Einn ráðherra kvartaði undan því að hafa þurft að leggja Louis Vuitton-skóna á hilluna til þess að ganga í augun á forsetanum, samkvæmt heimildarmönnum WSJ. Giskar á skóstærð Enn fremur er hermt að Trump hafi tekið upp á því að geta til um skóstærð manna fyrir framan þá. Hann biðji svo aðstoðarmann um að leggja inn pöntun og viku síðar berist skókassi að dyrum Hvíta hússins. Sú meinta tilhneiging forsetans að giska á skóstærð manna áður en hann kaupir handa þeim skó – og að ráðherrar neyði sig til þess að klæðast þeim – kann að skýra hvers vegna Marco Rubio utanríkisráðherra hefur nú ítrekað sést í of stórum skóm á opinberum vettvangi. hmm pic.twitter.com/BU5xvGoAA0— derek guy (@dieworkwear) March 11, 2026 Mynd frá því í janúar hefur vakið athygli þessa vikuna þar sem sjá má glögglega að Rubio klæðist Florsheim-dressskóm sem virðast hið minnsta einu númeri of stórir. Vissulega er þetta ekki í fyrsta sinn sem skóval Rubio vekur athygli en þegar hann sóttist sjálfur eftir því að vera forsetaembætti Repúblikana árið 2016 sást hann ganga um götur í stígvélum með hæl og mótframbjóðendur hans, Donald Trump þar á meðal, hnýttu í hann fyrir vikið. „Ég hef gaman af þessu“ Bandaríkjaforsetinn tjáði sig loksins um stóra skómálið í viðtali á Fox í dag, þar sem hann vissulega neitaði því að hann skipaði ráðherrum í ríkisstjórninni hvernig þeir ættu að klæða sig, en hann vildi þó ekki sjá þá í strigaskóm. „Nei, en þetta er góður skór,“ bætti Trump við. „Það sem ég geri er, sem einhver sem hefur í mörg ár gengið í skóm sem voru ekki góðir og ekkert sérstaklega þægilegir, þannig að ég hef gaman af þessu,“ sagði hann í viðtali sem birtist á Fox í dag. „Þetta virðist virka. Nú líta þeir allir smart og flottir út." Tíska og hönnun Donald Trump Bandaríkin Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Tvær misheppnaðar hryðjuverkaárásir á einum degi Telur að Bandaríkjastjórn vilji sundra Evrópu Franskur hermaður féll í drónaárás í Írak Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Ekkert lát á árásum Ísraela og hvatt til rýmingar á stóru svæði Bandarísk herflugvél fórst í Írak Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu Sakar Úkraínumenn um að hóta sér og fjölskyldu sinni Feðginin prófuðu nýjar skammbyssur Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Þrír handteknir í tengslum við sprengingu í Ósló Úthýsa aðalsmönnum úr lávarðadeild breska þingsins Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Mojtaba Khamenei særður en óhultur Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Sjá meira