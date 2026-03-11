Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Samúel Karl Ólason skrifar 11. mars 2026 14:48 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist geta bundið enda á stríðið hvenær sem er. AP/Mark Schiefelbein Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að stríðið gegn Íran gæti verið búið innan skamms. Vísaði hann til þess að þar væri „nánast ekkert eftir til að ráðast á“. Embættismenn í bæði Bandaríkjunum og Ísrael segjast þó vera að undirbúa sig fyrir áframhaldandi árásir í að minnsta kosti tvær vikur. „Lítið af hinu og þessu,“ sagði Trump um möguleg frekari skotmörk í Íran í stuttu viðtali við blaðamann Axios í dag. „Hvenær sem ég vil að þetta stríð endi, mun það enda.“ Trump sagði einnig að stríðið gegn Íran hefði gengið frábærlega. Bandaríkjamenn og Ísraelar væru langt á undan áætlun og hefðu valdið klerkastjórninni í Íran mun meiri skaða en upprunalega hefði verið talið mögulegt. Þá sagði forsetinn að klerkastjórnin væri að gjalda fyrir 47 ár af dauða og eyðileggingu sem hún hefði valdið í Mið-Austurlöndum og víðar. Hafa varpað sprengjum á rúmlega 5.500 skotmörk Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísrael, sagði í morgun að stríðið gegn Íran myndi halda áfram, þar til markmiðum stríðsins hefði verið náð og sigur gegn klerkastjórninni verið unninn. Hann sagði að eitt markmiða stríðsins væri að gera írönsku þjóðinni kleift að losna undan oki klerkastjórnarinnar. Aðmírállinn Brad Cooper, sem stýrir yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM), sagði í ávarpi sem birt var í dag að á undanförnum tæpum tveimur vikum hefðu Bandaríkjamenn varpað sprengjum eða skotið eldflaugum á rúmlega 5.500 skotmörk í Íran og að sérstök áhersla væri lögð á að granda eldflaugum og drónum klerkastjórnarinnar og getu hennar til að framleiða fleiri slík hergögn. Hann sagði fimmtíu þúsund bandaríska hermenn starfa á svæðinu um þessar mundir. Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/5KQDv0Cfxs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 11, 2026 Frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir gegn Írönum hafa Trump og ráðherrar hans verið margsaga um markmið stríðsins. Trump hefur sjálfur talað fyrir því að íranska þjóðin taki völdin en hann hefur einnig talað um að starfa með mönnum úr klerkastjórninni. Hann hefur einnig talað um að hann vilji fá að hafa eitthvað um leiðtoga Írans að segja og krafist þess að klerkastjórnin gefist alfarið upp. New York Times sagði frá því í gær að í aðdraganda árásanna hefðu Trump-liðar vanmetið áhrif stríðsins á markaði og olíuverð til skamms tíma. Mikil óreiða hefur skapast á mörkuðum vegna stríðsins og er það sagt hafa valdið töluverðum áhyggjum í Hvíta húsinu. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Ísrael Bensín og olía Skipaflutningar Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Innlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Fleiri fréttir Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Mojtaba Khamenei særður en óhultur Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Talin hafa skotið tíu skotum í átt að heimili Rihönnu Bera kennsl á fleiri möguleg fórnarlömb lögreglumanns Snúa sér aftur að kjarnorku fimmtán árum eftir Fukushima Gefa ekki eftir fyrr en „óvinurinn hefur verið gersigraður“ Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Íranir enn vígreifir „Höfum ekki unnið nóg“ Vaxandi ótti við langvarandi átök Skutu niður eldflaugar í landhelgi Tyrklands Rannsaka heimagerða sprengju sem hryðjuverk Felldu sex í árás á enn einn bátinn Eldhaf í Glasgow Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Ræddust við í síma í kjölfar ummæla Trump um Breta Segir af sér vegna samnings Pentagon við gervigreindarfyrirtæki Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Hóta öllum mögulegum arftökum Khamenei „Þess í stað eru þeir ræflar svæðisins“ Sjá meira