Erlent

Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist geta bundið enda á stríðið hvenær sem er.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist geta bundið enda á stríðið hvenær sem er. AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að stríðið gegn Íran gæti verið búið innan skamms. Vísaði hann til þess að þar væri „nánast ekkert eftir til að ráðast á“. Embættismenn í bæði Bandaríkjunum og Ísrael segjast þó vera að undirbúa sig fyrir áframhaldandi árásir í að minnsta kosti tvær vikur.

„Lítið af hinu og þessu,“ sagði Trump um möguleg frekari skotmörk í Íran í stuttu viðtali við blaðamann Axios í dag.

„Hvenær sem ég vil að þetta stríð endi, mun það enda.“

Trump sagði einnig að stríðið gegn Íran hefði gengið frábærlega. Bandaríkjamenn og Ísraelar væru langt á undan áætlun og hefðu valdið klerkastjórninni í Íran mun meiri skaða en upprunalega hefði verið talið mögulegt.

Þá sagði forsetinn að klerkastjórnin væri að gjalda fyrir 47 ár af dauða og eyðileggingu sem hún hefði valdið í Mið-Austurlöndum og víðar.

Hafa varpað sprengjum á rúmlega 5.500 skotmörk

Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísrael, sagði í morgun að stríðið gegn Íran myndi halda áfram, þar til markmiðum stríðsins hefði verið náð og sigur gegn klerkastjórninni verið unninn.

Hann sagði að eitt markmiða stríðsins væri að gera írönsku þjóðinni kleift að losna undan oki klerkastjórnarinnar.

Aðmírállinn Brad Cooper, sem stýrir yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM), sagði í ávarpi sem birt var í dag að á undanförnum tæpum tveimur vikum hefðu Bandaríkjamenn varpað sprengjum eða skotið eldflaugum á rúmlega 5.500 skotmörk í Íran og að sérstök áhersla væri lögð á að granda eldflaugum og drónum klerkastjórnarinnar og getu hennar til að framleiða fleiri slík hergögn.

Hann sagði fimmtíu þúsund bandaríska hermenn starfa á svæðinu um þessar mundir.

Frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir gegn Írönum hafa Trump og ráðherrar hans verið margsaga um markmið stríðsins. Trump hefur sjálfur talað fyrir því að íranska þjóðin taki völdin en hann hefur einnig talað um að starfa með mönnum úr klerkastjórninni.

Hann hefur einnig talað um að hann vilji fá að hafa eitthvað um leiðtoga Írans að segja og krafist þess að klerkastjórnin gefist alfarið upp.

New York Times sagði frá því í gær að í aðdraganda árásanna hefðu Trump-liðar vanmetið áhrif stríðsins á markaði og olíuverð til skamms tíma. Mikil óreiða hefur skapast á mörkuðum vegna stríðsins og er það sagt hafa valdið töluverðum áhyggjum í Hvíta húsinu.

Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Ísrael Bensín og olía Skipaflutningar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið