Mark­miðið enn að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarna­vopn en hvernig?

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hegseth segir öll spil á hendi Trump. AP/Mark Schiefelbein

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var vígreifur á blaðamannafundi í Washington nú fyrir stundu og sagði öll spilin á höndum Donald Trump forseta.

„Við erum á uppleið og þeir á niðurleið,“ sagði ráðherrann. Íransstjórn myndi nú aðeins hafa fána Bandaríkjanna og Ísrael, sem væri þeirra „versta martröð“.

Hegseth gerði lítið úr stöðu mála á Hormuz-sundi, sagði Bandaríkjamenn vera að „díla“ við það og að menn þyrftu ekki að hafa áhyggjur hvað það varðaði. 

Búið væri að rústa hernaðarframleiðslu þeirra og sömu sögu væri að segja um forystu landsins. „Örvæntingafullir og í felum; þeir hafa leitað skjóls neðanjarðar. Það er það sem rottur gera,“ sagði ráðherrann.

Þá sagði Hegseth menn vita til þess að nýr æðsti leiðtogi, Mojtaba Khamenei, væri særður og líklega „afmyndaður“. Hann benti á að fyrsta yfirlýsing Khamenei hefði hvorki verið hljóð- né myndupptaka, heldur hefði hún verið skrifleg.

„Ég held að þið vitið af hverju,“ bætti hann við.

Þá endurómaði hann gagnrýni Trump frá því í morgun og sakaði fréttamiðla um að gefa ranga mynd af stöðu mála, í stað þess að fjalla um það hversu vel hefði heppnast til.

Hvað verður um úranið?

Aðspurður sagði Hegseth að það væri enn aðalmarkmið aðgerðanna að koma í veg fyrir að Íranir eignuðust kjarnavopn.

Stjórnvöld vestanhafs geta hins vegar ekki látið af aðgerðum og lýst yfir sigri hvað þetta varðar nema að tryggja og ná í auðgað úran í landinu, sem er talið duga í tíu til sextán kjarnorkuvopn.

Aðgerðir til að sækja úranið yrðu afar áhættusamar og myndu fela í sér að hermenn og sérfræðingar yrðu sendir inn í landið, líklega í nokkrar vikur, þar sem finna þyrfti efnið og ná síðan í það á öruggan hátt. 

Þetta myndi möglega krefjast þess að grafa djúpt undir rústir eftir árásir síðustu daga en þá hafa fregnir einnig borist af því að úranið hafi mögulega verið flutt á brott í aðdraganda árásanna.

Greinendur hafa bent á að Mojtaba Khamenei sé töluvert róttækari en faðir hans og þá eigi hann harma að hefna eftir drápin á föður sínum, móður, eiginkonu og barni. 

Þannig sé alls ekki útilokað að hann muni vera enn ákveðnari í að halda í kjarnorkuáætlun landsins og smíða kjarnavopn. Þá megi hugsa sér að Íranir muni duga að smíða „grófar“ sprengjur á borð við þær sem Bandaríkjamenn vörpuðu á Japan, í stað þess að freista þess að eignast odda á eldflaugar, og koma þeim í hendur samtaka á borð við Hezbollah.

Annar möguleiki sé að þeir muni smíða nokkrar sprengjur, gera tilraunir til að sýna mátt þeirra og freista þess að fæla þannig Bandaríkjamenn og Ísraela frá frekari árásum.

