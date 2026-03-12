Victor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur sakað yfirvöld í Úkraínu um að skipuleggja árásir á fjölskyldu sína. Andstæðingar Orban segja ásakanirnar lið í kosningabaráttu Orban.
Stjórnvöld í Úkraínu og Ungverjalandi hafa staðið í hatrömmum deilum en Orbán er helsti stuðningsmaður Valdimir Pútín innan Evrópusambandsins.
Úkraínumenn greindu nýlega frá því að það myndi taka nokkrar vikur að gera við leiðslur sem flytja olíu frá Rússlandi til Ungverjalands, sem þeir segja hafa skemmst í drónaárásum Rússa.
Ungverjar svöruðu með því að beita neitunarvaldi sínu varðandi tillögur um frekari refsiaðgerðir gegn Rússum og 90 milljarða evra lán til Úkraínu. Þá stöðvuðu þeir tvær brynvarðar bifreiðar á vegum úkraínska bankans Oschadbank, handtóku sjö Úkraínmenn og lögðu hald á innihald bifreiðanna.
Þær eru sagðar hafa verið að flytja tugir milljóna evra í reiðufé og níu kíló af gulli frá Vín til Kænugarðs. Yfirvöld í Búdapest hafa gert því skóna að um sé að ræða lið í peningaþvætti en ráðamenn í Kænugarði segja þetta hafa verið hefðbundna flutninga sem yfirvöld hefðu verið upplýst um.
Nýjasta útspilið í deilunum er myndskeið sem Orbán birti í gær, þar sem hann virðist vera að ræða við dóttur sína. „Ég er viss um að þú munt sjá það í fréttum að Úkraínumennirnir hafa hótað ekki bara mér heldur þér líka,“ segir Orbán, að því er virðist í tilfinningalegu uppnámi.
„Börnin mín og barnabörn... við verðum að taka þetta alvarlega en við megum ekki vera hrædd,“ segir hann.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta hefur sannarlega hótað því að deila heimilisfangi Orbán með hersveitum landsins en ummælin eru sögð hafa vakið hörð viðbrögð meðal bandamanna Úkraínu í Evrópu.
Gengið verður til kosninga í Ungverjalandi þann 12. apríl næstkomandi. Hann segir sigur stjórnarandstöðunnar myndu þýða að Ungverjar yrðu dregnir inn í átökin við Rússland.
Valið í kosningunum standi í raun milli hans og Selenskís.
Guardian greindi frá.