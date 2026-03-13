Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast

Stjórnvöld í Washington eru sögð hafa misreiknað sig verulega við skipulagningu aðgerðanna gegn Íran og ekki gert ráð fyrir því að þarlend yfirvöld myndu reynast viljug til að loka Hormuz-sundi.
Þetta hefur CNN eftir heimildarmönnum.
Einn sérfræðingur sem miðillinn ræddi við, sem hefur starfað sem embættismaður í stjórnum undir forystu bæði Repúblikana og Demókrata, sagði þetta með hreinum ólíkindum, þar sem áætlanir til að bregðast við mögulegri lokun sundsins hefðu verið lykilþáttur í þjóðaröryggisstefnu landsins í áratugi.
Um 20 prósent allrar olíu heims fer um sundið og hefur röskun á flutningum valdið verulegum titringi á mörkuðum. Olíuverðið stendur í um 100 dollurum á tunnu.
Íranir hafa hótað því að ráðast á skip sem fara um sundið og þá var greint frá því í gær að þeir hefðu hafið að koma neðansjávarsprengjum þar fyrir. Mojaba Khamenei, nýr æðsti leiðtogi Íran, sagði einnig í yfirlýsingu í gær að Íranir myndu halda áfram að hindra umferð um sundið.
Þetta flækir málin verulega fyrir stjórnvöld vestanhafs.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á dögunum að ef þess þyrfti myndi hann senda herskip til að fylgja olíuflutningaskipum um sundið. Orkumálaráðherrann Chris Wright sagði hins vegar í gær að það yrði ekki alveg í bráð, þar sem heraflinn væri enn bundinn við eyðileggingu hernaðarlegra innviða Íran.
Staðan hefur reynst vatn á myllu Rússa en Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að viðskiptaþvingunum gagnvart Rússum yrði aflétt í 30 daga og ríkjum heimilað að kaupa rússneska olíu. Heimildin væri þó bundin við olíu sem þegar væri í flutningi.
Bessent hélt því fram að Rússar myndu ekki hagnast verulega á ráðstöfuninni.
Eftir að hafa hafið aðgerðirnar gegn Íran að því er virðist á forsendum Ísraelsmanna og án fyrirframgreindra og afmarkaðra markmiða, er ekki annað að sjá en að Bandaríkjastjórn sé nú komin í veruleg vandræði.
Til viðbótar við að loka Hormuz-sundi hafa Íranir getu til að þreyja þorrann og valda usla á svæðinu í langan tíma, með notkun tiltölulegra ódýrra dróna og stuðningi við hópa sem eru þeim hliðhollar.
Á meðan sæta yfirvöld vestanhafs harðri gagnrýni og skortur á skýrri útleið úr átökunum að verða vopn í höndum pólitískra andstæðinga.
Trump virðist mjög meðvitaður um þá stöðu sem komin er upp og jós úr skálum reiði sinnar á Truth Social í morgun, þar sem hann hrósaði enn og aftur sigri, sparkaði í New York Times sem hefur varpað skýru ljósi á vandræðagang stjórnvalda, og sagði það mikinn heiður að hafa staðið fyrir því að drepa leiðtoga Íran.