Banda­rísk her­flug­vél fórst í Írak

Freyja Þórisdóttir skrifar
KC-135 herflugvél fórst í vesturhluta Írak en henni var ætlað að flytja eldsneyti.
Björgunaraðgerðir eru hafnar eftir að bandarísk herflugvél sem ætlað var að flytja eldsneyti fórst í Írak. Þetta kemur fram í tilkynningu sem yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Miðausturlöndum sendi frá sér í dag. Þar greinir einnig frá því að tvær herflugvélar hafi átt hlut að máli en að önnur þeirra hafi lent heilu og höldnu á meðan hin fórst í vesturhluta Íraks.

KC-135 flugvélin er hluti af aðgerðum gegn Íran en slysið var ekki af völdum óvinaskothríðar né eigin skothríðar, að sögn hersins.

„Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Miðausturlöndum er kunnugt um að KC-135 eldsneytisflutningavél hafi farist. Atvikið átti sér stað í vinveittri lofthelgi í aðgerðinni Epic Fury og björgunaraðgerðir standa yfir,“ segir á vef yfirstjórnarinnar.

Bandarískur embættismaður, sem kaus að koma fram nafnlaust og tjá sig um málið, sagði að hin flugvélin sem átti hlut að máli hefði einnig verið KC-135 eldsneytisflugvél.

