Pítsan sem kostaði 7.740 krónur

Sveinn Ásgeir Jónsson tók málin í eigin hendur á föstudaginn þegar hann var ranglega rukkaður um vangreiðslugjald. Hann kynnti sér málið, lagðist yfir gögn frá Neytendastofu, samningalög og innheimtulög og skrifaði andmælabréf með vísun til hæstaréttar og sendi á Green Parking sem felldi kröfuna niður á innan við hálftíma.
Þetta segir Sveinn í samtali við fréttastofu. Hann lenti heldur illa í því síðasta föstudag þegar hann fékk rukkun sem hljóðaði upp á 5.750 krónur í kjölfar þess sem átti að vera huggulegt pítsukvöld heima fyrir. Rukkunin hafði þó ekkert með pítsuna að gera heldur var um að ræða vangreiðslugjald frá fyrirtækinu Green Parking.
Á vef þeirra segir „Við teljum að bílastæði eigi að vera vel merkt um gjaldskyldu og með auðvelt aðgengi fyrir þig, eiganda ökutækisins.“
En að mati Sveins mætti betur ef duga skyldi. Hann hafði stokkið inn á Domino's í Nóatúni til að sækja sér pítsu en það tók ekki nema nokkrar mínútur að hans sögn.
„Daginn eftir birtist 5.750 kr. reikningur frá Green Parking í heimabankanum mínum. Engin viðvörun. Engin tilkynning. Ekkert samtal. Bara krafa,“ segir Sveinn í færslu á Facebook.
Hann segir í samtali við blaðamann að skilti á svæðinu séu mjög villandi en þar eru fyrstu 45 mínúturnar auglýstar fríar.
„Fyrstu 45 mínúturnar eru auglýstar „gjaldfrjálsar“ — en aðeins ef þú hleður niður appi, stofnar aðgang, skráir kreditkort og skráir bílinn rafrænt VIÐ KOMU. Gerir þú það ekki? 5.500 kr. sekt vegna nokkurra mínútna dvalar,“ segir Sveinn á Facebook.
Hann segir fyrirtæki nýta sér „lagalega grátt svæði“ og að þau viti að þetta megi ekki en nýti sér hræðslu fólks við að ganga hart að þeim.
Sveinn hófst um leið handa við að rannsaka málið og skrifaði upp póst sem hann sendi bæði á Green Parking í tölvupósti og í gegnum kerfið þeirra.
„Þetta er í raun „complaint funnel“ — trekt sem er hönnuð til að fækka andmælum eins og hægt er. Fyrst sjálfvirkt svar sem segir „farðu annað“, svo 200 stafa takmörkun, svo ekki augljós viðhengishnappur. Hvert skref dregur úr líkum á að fólk klári andmælin,“ segir Sveinn um vefkerfi Green Parking.
Allt sé gert til að fá neytendur til að játa sig sigraða og sleppa því einfaldlega að leiða málið til lykta. En Sveinn gafst ekki svo auðveldlega upp og fékk hann kröfuna niðurfellda á innan við þrjátíu mínútum.
„Ég skrifaði andmælabréf. Vísaði í Hæstarétt, Neytendastofu, samningalög og innheimtulög. Skráði það formlega í kerfi þeirra,“ skrifar Sveinn í færslunni.
Úr því varð að krafan var felld niður á tæpum hálftíma. Eins og sjá má var svarið sem Sveinn fékk til baka í styttra lagi.
„Af hverju? Af því að þeir vita að þetta stenst ekki. Þetta er tekjuöflun sem treystir á vanþekkingu fólks. Um leið og einhver sýnir tennurnar og krefst gagna er leikurinn búinn,“ skrifar Sveinn á Facebok.
„Það sem er líka áhugavert við þetta er að það virkar eins og svarið sé ekki skrifað af þjónustufulltrúa heldur af róbot. Það var ekkert „við skoðum málið“ heldur bara hætt við,“ bætir hann við í samtali við blaðamann.
Sveinn nefnir að það sé grunsamlegt að ekki sé gerð tilraun til að ræða málið frekar heldur sé krafan látin niður falla um leið og komið er í gegnum kerfið. Hann vill sjá breytingar í þessum efnum og segir óskiljanlegt að neytendur skuli þurfa að njóta vafans umfram fyrirtæki.