Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. mars 2026 10:55 Laufey mun trylla þúsundir Íslendinga um helgina og tónleikagestir og íbúar munu þurfa hafa sitt á hreinu. Íbúar í Kórahverfi í Kópavogi munu þurfa að nýta sér hjáleiðir vegna götulokana í kringum Kórinn í Kópavogi um helgina þar sem fram fara stórtónleikar Laufeyjar. Lokanirnar eru í gildi átta og hálfa klukkustund á laugardag og sunnudag. Þá geta langflestir tónleikagestir ekki mætt á bíl á tónleikana, heldur er þeim gert að mæta í Smáralind. Líkt og fréttastofa hefur greint frá koma yfir fimm hundruð manns að undirbúningi og annarri vinnu vegna risatónleika Laufeyjar. Alls munu um sextán þúsund manns sækja tónleikana sem eru hluti af A Matter of Time tónleikaröð Laufeyjar. Smári Jökull Jónsson fréttamaður kíkti í Kórinn í vikunni og fylgdist með undirbúningi risatónleikanna. Takmarkanir á umferð Ljóst er að á meðan tónleikunum stendur verður ekki hægt að keyra á bíl í og við Kórinn á laugardag og sunnudag. Lokanir taka gildi klukkan 15:30 og eru í gildi til 00:00. Þær ná frá Vatnsendavegi, að Baugakór og Vallakór. Gerir Kópavogsbær ráð fyrir hjáleið í gegnum Kóraveg. Á þessu korti má sjá götulokanir og hjáleið sem gert er ráð fyrir. Í svörum frá Kópavogsbæ segir að íbúar í Vallakór 6B hafi fengið bréf í póstkassa sem heimili þeim akstur í gegnum lokanir til og frá sínum bílakjallara. Þeir séu þeir einu sem hafi lent í því að hús þeirra er innan lokunarsvæðis þar sem ekki er hægt að fara hjáleið. Þannig munu takmarkanir á almennri umferð ekki hafa áhrif á aðgengi að heimilum. „Takmarkanir á almennri umferð eru gerðar, ekki síst í þeim tilgangi að vernda hverfið næst Kórnum og íbúa þess. Eina leiðin til að tryggja aðgengi þeirra og annarra sem þurfa að komast að og frá Kórnum á þessum tímum, er að taka stjórn á umferðinni og takmarka almenna umferð.“ Dagskrá samkvæmt Senu:17:30 – Sætaferðir hefjast frá Smáralind18:00 – Húsið opnar20:00 – Elín Hall20:30 – Hlé21:00 – LAUFEY22:45 – Áætlaður endir** Sena tekur fram að dagskrá sé birt með fyrirvara og geti riðlast. Stæði og strætó í Smáralind fyrir gesti Í tilkynningu er bent á ða ekki verði hægt að koma á einkabíl að Kórnum. Engin bílastæði innan götulokana. Er gestum bent á að taka strætó en skipulagðar ferðir verði frá Smáralind frá 17:30. Einnig verði akstur leigubíla heimill að sérstakri stoppustöð sem verður í um tvöhundruð metra fjarlægð frá húsinu. Engin stæði séu fyrir gesti hjá Kórnum en bílastæði eru fyrir gesti hjá Smáralind. Á þessu korti frá Senu má sjá hvar strætó mun stoppa fyrir tónleikagesti. Þeir sem ætla sér í leigubíl hvattir til að mæta snemma Á vef Senu Live sem skipuleggur tónleikanna er tónleikagestum bent á að takmarkað magn leigubíla sé á höfuðborgarsvæðinu. Ekki sé mælt með því að treysta um of á slíkar ferðir og þá sérstaklega að tónleikum loknum. Þau sem velja þá leið að taka leigubíl eru hvött til þess að mæta snemma. Þá er bent á að bílastæði fyrir hreyfihamlaða verði við Kórinn og eru eingöngu aðgengileg handhöfum P-merkis sem eiga miða á tónleikana. Aðgengi að stæðunum verða í gegnum Þingmannaleið, niður Heimsenda og þaðan inn á bílastæðið við Kórinn. Er bent á að hér sé um takmarkað magn stæða að ræða og er fólk sem hyggst nýta sér þau hvatt til að mæta tímanlega. Ekki sé hægt að tryggja að stæði verði laus fyrir alla bíla með P-merki. Þá fá þau sem nýta akstursþjónustu fatlaðra aðgang að húsinu á sama hátt og aðrir sem hafa P-merki. Bílar með P-merki fái aðgang að svæðinu til að skutla og sækja að P-merktu svæði. Bent er á að bílar með P-merki fá eingöngu aðgang að svæðinu ef handhafi P-merkis á miða á tónleikana. Sýna þarf tónleikamiða til að fá aðgang. 