Brynja Dan slítur öll tengsl við flokkinn

Brynju Dan hefur verið gert að víkja sem oddvita Framsóknar. Hún segist hvorki munu taka sæti á lista flokksins í komandi kosningum né styðja flokkinn á nokkurn hátt.
Þessu segir Brynja frá í samtali við fréttastofuna. Hún hafi gengið til liðs við Framsókn vegna áherslu þeirra á málefni barna og fjölskyldna. Brynja var varamaður á Alþingi á síðasta kjörtímabili og leiddi síðan lista flokksins í síðustu bæjarstjórnarkosningum í Garðabæ.
„Það var mikið átak að ná inn manni í bæjarstjórn eftir 12 ára hlé og ég hef sinnt þessu verkefni af alúð og fullum heilindum en ég hef líka lært mikið á þessum tíma. Ég brenn fyrir málefnum Garðabæjar og þess vegna gaf ég aftur kost á mér til að leiða framboðslista flokksins í komandi kosningum,“ segir Brynja.
Hún hafi svo nú nýlega fengið símtal frá formanni uppstillingarnefndar en hann bar henni fréttir sem henni brá heldur mikið við.
„Eftir langan umhugsunarfrest uppstillingarnefndar fékk ég símtal frá Sigurjóni Jónssyni, formanni nefndarinnar og nýráðnum framkvæmdastjóra Framsóknar, þar sem mér var tjáð að ákveðið hefði verið að víkja mér sem oddvita og stilla þess í stað upp varamanni mínum í oddvitasætið,“ segir Brynja.
„Mér var brugðið við þessar fréttir og er sár yfir þeim vinnubrögðum, óheilindum og klíkuskap sem þarna birtist,“ bætir Brynja við.
Hún segist velta því fyrir sér hvort þau gildi sem hún hafi staðið við eigi ekki lengur hljómgrunn hjá flokknum.
„Ég hef því ákveðið að ég muni því hvorki taka sæti á lista Framsóknar né styðja á nokkurn hátt við flokkinn í komandi kosningum.“
Brynja segist hafa fengið mörg símtöl og skilaboð síðastliðna daga frá samstarfsmönnum mínum í bæjarstjórn Garðabæjar undanfarin 4 ár ásamt fjölmörgum Framsóknarmönnum um allt land. Hún sé þakklát og hrærð yfir stuðningnum.
„Mig langar að þakka þeim íbúum Garðabæjar sem studdu mig í síðustu kosningum. Ég mun það sem eftir lifir kjörtímabils vinna fyrir ykkur sem óháður bæjarfulltrúi,“ segir Brynja.