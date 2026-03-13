Erlent

Kvarnast upp úr græn­lensku lands­stjórninni

Kjartan Kjartansson skrifar
Vivian Motzfeldt hefur verið utanríkisráðherra grænlensku landsstjórnarinnar og meðal annars fundað með Bandaríkjamönnum til þess að reyna að lægja öldurnar.
Vivian Motzfeldt hefur verið utanríkisráðherra grænlensku landsstjórnarinnar og meðal annars fundað með Bandaríkjamönnum til þess að reyna að lægja öldurnar. Vísir/EPA

Siumut-flokkurinn er hættur þátttöku í landsstjórn Grænlands vegna ágreinings við samstarfsflokkanna sem tengast yfirvofandi þingkosningum í Danmörku. Vivian Motzfeldt sem mikið hefur mætt á sem utanríkisráðherra undanfarið hverfur þannig úr ríkisstjórnin.

Ágreiningurinn innan landsstjórnarinnar stafar af óánægju Alequ Hammond, sem sneri nýlega aftur sem leiðtogi Siamut eftir að spillingarmál felldu hana, með að tveir ráðherrar hinna flokkanna hafi ekki sótt um leyfi frá störfum á meðan þeir taka þátt í kosningabaráttu fyrir þingkosningar í Danmörku sem fara fram síðar í þessum mánuði.

Hammond hafði ítrekað hótað því að slíta stjórnarsamstarfinu vegna málsins, að sögn danska ríkisútvarpsins. Hún bar sigurorð af Motzfeldt í leiðtogakjöri í fyrra.

Jens-Frederik Nielsen, formaður landsstjórnarinnar, segist skúffaður með ákvörðun Siamut en að hann virði hana.

Motzfeldt hefur verið áberandi í landsstjórninni vegna ásælni Bandaríkjastjórnar í Grænland. Hún ferðaðist meðal annars til Washington-borgar með Lars Løkke Rasmussen, dönskum starfsbróður sínum, til þess að reyna að lægja öldurnar, með takmörkuðum árangri þó. 

Fræg mynd náðist af þeim eftir fund með bandarískum ráðamönnum þar sem þau höfðu bæði kveikt sér í líkkistunöglum.

Siamut hlaut sína verstu útreið í sögunni í kosningum til landsstjórnar fyrir ári. Hann tók engu að síður þátt í nokkurs konar þjóðstjórn fjögurra flokka eftir kosningabaráttu og kosningar sem hótanir Bandaríkjastjórnar um mögulega innlimun eyjunnar vörpuðu skugga á.

Grænland Danmörk Þingkosningar í Danmörku Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Kosningar á Grænlandi

