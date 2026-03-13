Kvarnast upp úr grænlensku landsstjórninni Kjartan Kjartansson skrifar 13. mars 2026 14:42 Vivian Motzfeldt hefur verið utanríkisráðherra grænlensku landsstjórnarinnar og meðal annars fundað með Bandaríkjamönnum til þess að reyna að lægja öldurnar. Vísir/EPA Siumut-flokkurinn er hættur þátttöku í landsstjórn Grænlands vegna ágreinings við samstarfsflokkanna sem tengast yfirvofandi þingkosningum í Danmörku. Vivian Motzfeldt sem mikið hefur mætt á sem utanríkisráðherra undanfarið hverfur þannig úr ríkisstjórnin. Ágreiningurinn innan landsstjórnarinnar stafar af óánægju Alequ Hammond, sem sneri nýlega aftur sem leiðtogi Siamut eftir að spillingarmál felldu hana, með að tveir ráðherrar hinna flokkanna hafi ekki sótt um leyfi frá störfum á meðan þeir taka þátt í kosningabaráttu fyrir þingkosningar í Danmörku sem fara fram síðar í þessum mánuði. Hammond hafði ítrekað hótað því að slíta stjórnarsamstarfinu vegna málsins, að sögn danska ríkisútvarpsins. Hún bar sigurorð af Motzfeldt í leiðtogakjöri í fyrra. Jens-Frederik Nielsen, formaður landsstjórnarinnar, segist skúffaður með ákvörðun Siamut en að hann virði hana. Motzfeldt hefur verið áberandi í landsstjórninni vegna ásælni Bandaríkjastjórnar í Grænland. Hún ferðaðist meðal annars til Washington-borgar með Lars Løkke Rasmussen, dönskum starfsbróður sínum, til þess að reyna að lægja öldurnar, með takmörkuðum árangri þó. Fræg mynd náðist af þeim eftir fund með bandarískum ráðamönnum þar sem þau höfðu bæði kveikt sér í líkkistunöglum. Siamut hlaut sína verstu útreið í sögunni í kosningum til landsstjórnar fyrir ári. Hann tók engu að síður þátt í nokkurs konar þjóðstjórn fjögurra flokka eftir kosningabaráttu og kosningar sem hótanir Bandaríkjastjórnar um mögulega innlimun eyjunnar vörpuðu skugga á. Grænland Danmörk Þingkosningar í Danmörku Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Kosningar á Grænlandi Mest lesið Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent „Ég var skelfingu lostinn“ Innlent Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Fleiri fréttir Forseti Kúbu segir viðræður við Trump-liða eiga sér stað Kvarnast upp úr grænlensku landsstjórninni Markmiðið enn að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarnavopn en hvernig? Allir sex látnir eftir að herflugvél brotlenti í Írak Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Tvær misheppnaðar hryðjuverkaárásir á einum degi Telur að Bandaríkjastjórn vilji sundra Evrópu Franskur hermaður féll í drónaárás í Írak Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Ekkert lát á árásum Ísraela og hvatt til rýmingar á stóru svæði Bandarísk herflugvél fórst í Írak Stofnandi Noma hættir í skugga ofbeldisásakana Khamenei heitir því að halda Hormússundi lokuðu Sakar Úkraínumenn um að hóta sér og fjölskyldu sinni Feðginin prófuðu nýjar skammbyssur Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Þrír handteknir í tengslum við sprengingu í Ósló Úthýsa aðalsmönnum úr lávarðadeild breska þingsins Segir nánast ekkert ósprengt í Íran og að stríðinu gæti lokið fljótt Ráðist á þrjú skip á Persaflóa í nótt Mojtaba Khamenei særður en óhultur Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Sex látnir eftir eldsvoða í strætisvagni Talin hafa skotið tíu skotum í átt að heimili Rihönnu Bera kennsl á fleiri möguleg fórnarlömb lögreglumanns Sjá meira