Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Árni Sæberg skrifar 11. mars 2026 11:42 Theodóra er oddviti Viðreisnar í Kópavogi. Vetrargarðurinn er austast í Smáralind. Vísir Bæjarstjórn Kópavogs veitti í gær heimild til undirritunar leigusamnings um svokallaðan Vetrargarð í Smáralind. Fulltrúi minni hlutans segir samninginn hljóða upp á 1,5 milljarða króna fyrir tíu ára leigu. „Bæjarstjórn samþykkir með sex atkvæðum, gegn atkvæðum Helgu Jónsdóttur, Kolbeins Reginssonar, Jóhönnu Pálsdóttur, Bergljótar Kristinsdóttur og Sigurbjargar E. Egilsdóttur að veita umbóta- og þróunarstjóra heimild til undirritunar leigusamnings við Heima vegna leigurýmis í Smáralind, ásamt umboði til áframhaldandi þróunar verkefnisins í samræmi við kynnta tillögu,“ segir í fundargerð fundar bæjarstjórnar Kópavogs í gær. Samkvæmt fundargerðinni var nokkuð hart tekist á um málið á fundi bæjarstjórnar en einnig á fundi bæjarráðs þann 5. mars síðastliðinn. „Chillout“ Theodóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi Viðreisnar, ritar grein um málið á Vísi í dag undir yfirskriftinni Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi: Hluti 1 af 4. Þar vísar Theodóra til Halldórs Benjamíns Þorbergssonar, forstjóra Heima. „Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hafa nú samþykkt að Kópavogsbær taki að sér að reka Vetrargarðinn í Smáralind. Fyrir það er áætlað að bærinn greiði um 1,5 milljarð króna á samningstímanum. Um er að ræða tíu ára óuppsegjanlegan samning,“ segir hún en kynning á leigusamningnum á fundinum fylgir ekki fundargerðinni. Hún segir að áformað sé að rýmið verði menningarkjarni sem meðal annars hýsi bókasafn. Markmiðin séu að efla læsi og að auka áhuga barna og ungmenna á lestir. Efla félagslega velferð, auka menningarþátttöku, bæta aðgengi að menningu og styðja við geðheilsu og forvarnir fyrir börn og ungmenni. „Einnig á þetta að vera staður til að „bara vera“, eða „chillout“, eins og það var útskýrt. Rýmið á að geta tekið við „open mic“ pop-up viðburðum, smiðjum, tónleikum og óhefðbundnum uppákomum.“ Þróað af Heimum Þá segir Theodóra að hugmyndin hafi komið inn í bæjarstjórn og samþykkt á slíkum hraða að Halldór Benjamín hljóti að skrifa grein þar sem hann þakki Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra Kópavogs fyrir frábært samstarf, engar hindranir, skilvirkni og fagmennsku. „Eftirfarandi kom fram í Pinterest-glærunum við kynningu þessarar ákvörðunar: „Verkefnið er þróað af Heimum í samstarfi við Kópavogsbæ og styrkir Smáralind sem áfangastað verslunar og þjónustu þar sem matur og menning fléttast saman í heildstæða upplifun.““ Púkalegt að ræða fjárhaginn „En aðeins um fjármálin, því það hefur alls ekki verið gert ráð fyrir þessu Smáralindarævintýri í neinum fjárhagsáætlunum. Það var reyndar ekki vinsælt að fjalla um fjármálin í bæjarstjórn. Við þóttum púkaleg að skemma stemninguna fyrir þessari flippuðu hugmynd, eins og þau orðuðu hana sjálf,“ segir Theodóra. Samkvæmt áætlun eigi Kópavogsbær að skila 180 milljónum í afgang í ár og svipað næstu þrjú árin. Til þess að svo megi vera þurfi árlegar lántökur upp á að jafnaði þrjá milljarða króna. Veltuféð frá rekstri dugi ekki fyrir afborgunum lána og fjárfestingum. Það sé því ekki um neinn raunverulegan afgang að ræða. Bærinn sé rekinn á um fimm milljarða yfirdrætti á tíu prósent vöxtum og lausafé sé af skornum skammti. Það sé nú þegar búið að veita heimild til hækkunar á yfirdrættinum um einn milljarð og enn frekari lántökum á þessu ári. „Bæjarstjórinn hefur farið mikinn í að kynna hagræðingartillögur sínar í fjölmiðlum. Við höfum ekki enn séð neitt uppgjör á því hvernig til hefur tekist, nema að hún gleymdi reyndar að lækka laun kjörinna fulltrúa í tæpt ár, en það var einmitt aðalfréttin í hagræðingunni til að eiga fyrir bættum launakjörum kennara. Hún lagði m.a til að lækka akstursgreiðslur til þeirra sem sinna velferðarþjónustu en hafnaði tillögu okkar um að lækka hennar eigin akstursgreiðslur. Bæjarstjórinn þiggur fastan aksturstyrk upp á 1250 kílómetra á mánuði og hefur nú hafið framleiðslu á nýrri þáttaröð „Á rúntinum - Á trúnó með bæjó“.“ Staða fjármála í Kópavogi sé langt frá því að vera frábær og það sé lítið svigrúm fyrir gæluverkefni. Þvert á móti þyrfti að fara í verulega fjárhagslega tiltekt. Það verði verkefni nýrrar bæjarstjórnar í vor. Vildu ekki fresta Meðal þess sem kemur fram í fundargerðinni er tillaga minni hlutans um að fresta málinu, sem var hafnað. Theodóra segir að hún hafi viljað fresta málinu til að mynda til þess að spyrja skólasamfélagið í Kópavogi, stjórnendur og kennara, hvort það væri skynsamlegasta forgangsröðunin á fjármagni að opna bókasafn í Smáralind til þess að styðja við læsisáætlanir. „Mig langaði að taka opna umræðu um það hvort það væri hlutverk Kópavogsbæjar að reka Vetrargarðinn í Smáralind fyrir Heima og borga fyrir það á annað hundrað milljónir á ári? Öllum athugasemdum fulltrúa utan meirihlutans var mætt með skætingi. Ég er kannski ekki nógu flippuð fyrir pop-up og chillout á kostnað skattgreiðenda á sama tíma og við getum ekki sinnt velferðarþjónustunni og styrkt skólana til að hlúa að börnum með fjölþættan vanda.“ Í fundargerðinni segir eftirfarandi í bókun meiri hlutans um frestunartillögu: „Meirihlutinn fellst ekki á að fresta málinu. Mikilvægt er að hraða uppbyggingu menningar- og bókasafnsþjónustu sem íbúar efri byggða hafa beðið eftir um árabil. Það er í fullu samræmi við málefnasáttmála meirihlutans, Áttavita til árangurs. Traustur rekstur bæjarins undanfarin ár gerir bænum kleift að ráðast í þessa metnaðarfullu uppbyggingu sem mun efla menningu, mannlíf og samfélagið í heild. 