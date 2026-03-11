Innlent

Axel segist fórnar­lamb subbu­legra og full­kom­lega til­hæfu­lausra æru­meiðinga

Jakob Bjarnar skrifar
Það á ekki af Axel að ganga. Hann komst að því nú í morgun að hann er á málaskrá lögreglu sakaður um að hafa sigað hundi sínum á börn, hótað nágrönnum með skotvopni og gangi til sálfræðings vegna reiðikasta. Axel telur þetta tengjast heimsókn lögreglu sem vildi kanna vopnakost hans.
Axel Aage Schiöth, sem sviptur var skotvopnaleyfi og hefur nú kært þá ákvörðun lögreglunnar til dómsmálaráðuneytis, segir málið verða stöðugt sérkennilegra því hann hafi nú spurnir af því að hann sé með númer hjá lögreglu þar sem hann er vændur um nokkuð sem hann kallar haugalygi.

„Ég var að tala við lögregluna á stjórnsýslusviði og hún upplýsti mig um að nafn mitt sé að finna í málsskjölum þar sem ég hafi verið tilkynntur. Hún sagðist ekki geta gefið mér upp hver kærði mig á grundvelli persónuupplýsinga,“ segir Axel í samtali við Vísi. Og ásakanirnar eru með þeim hætti að Axel er hvumsa yfir þeim. Honum þykir þetta mál verða stöðugt einkennilegra.

Vísir greindi í gær frá máli þar sem þrír lögregluþjónar heimsóttu Axel að kvöldi októbermánaðar á síðasta ári og gerðu úttekt á stöðu mála er varðar skotvopnaeign hans. 

Axel á fjórar byssur og var að auki með tvær byssur í eigu föður hans. Axel var með eina byssuna sundurtekna í þar til gerðri tösku en allt kom fyrir ekki, hann mátti þola að byssurnar voru gerðar upptækar og hann síðan í kjölfarið sviptur skotvopnaleyfi. 

Hann hefur kært þann úrskurð til dómsmálaráðuneytisins en Ívar Pálsson lögmaður hans sendi í morgun inn greinargerð þar sem málsatvik eru tíunduð.

Sagður í sálfræðimeðferð vegna reiðikasta

Axel segir að símtalið frá lögreglu hafi komið sér á óvart en það kunni hins vegar að skýra hvernig á því stendur að gengið var svona hart fram gegn honum. Axel segir gott að vita af því að lögreglan sé viðbúin að grípa geðveika byssumenn ef svo ber undir en hann sé svo sannarlega ekki slíkur maður.

„Ég hef sem sagt verið tilkynntur fyrir að hafa sleppt og sigað hundi á börn, að ég hafi hótað nágrönnum mínum með skotvopnum og að ég sé í sálfræðimeðferð vegna reiðikasta!“

Axel segist hreinlega ekki vita hvernig hann eigi að snúa sér í þessu.

„Ekkert af þessu á sér nokkra stoð í raunveruleikanum,“ segir Axel forviða. En hann hafði samband við blaðamann eftir að hann hafði talað við lögregluna.

Vísir hafði samband við lögregluna sem sagðist ekki geta tjáð sig um einstaka mál og það gæti verið óvarlegt að tengja þetta tvennt en sjálfur er Axel ekki í nokkrum vafa. Hann telur að þarna hljóti að vera beint orsakasamhengi á milli en um sé að ræða þvælu sem allir sem sig þekki geti vottað um.

Aldrei sigað Toller-tíkinni á hvorki einn né neinn

Axel telur sig meira að segja vita hver tilkynnti hann til lögreglu en hann hefur átt í nágrannadeilum vegna skiptingar á lóð en þau mál hafi hins vegar verið leyst. „Það mætti halda að einhver sé að reyna að klekkja á mér en svo virðist sem þessi þvæla sé komin frá einum og sama aðilanum. Seinasta tilkynningin barst 16. október, sem er sami dagur og lögreglan mætti í óboðað skotvopnaeftirlit.“

Miðað við tilkynningu til lögreglu mætti ímynda sér að hundur Axels sé rottweiler eða doberman, en staðreyndin er sú að hann á tveggja ára tík af Toller-kyni, sem er sú sama og sést á myndinni hér að ofan.

Axel veltir því fyrir sér hvort þetta veki ekki upp spurningar um vinnubrögð lögreglu, hvort það geti verið svo að hægt sé að siga lögreglu á þann sem mönnum er í nöp við. „Og rústa mannorði og atvinnuréttindum með ósannindum og illyrðum?“

Spurður nánar um hótanir segir Axel það rétt, hann eigi vissulega hund en það sé tveggja ára tík af Toller-kyni sem geri ekki flugu meina. „Ég hef aldrei sigað þessum hundi á hvorki einn né neinn.“

Axel segir að hann hljóti að skoða þetta mál með lögfræðingum sínum.

