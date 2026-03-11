Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Jakob Bjarnar skrifar 11. mars 2026 11:37 Kristrún heldur áfram að koma á óvart, ýmsir fjölmiðlamenn kvarta sáran undan því að hún mæti ekki í viðtöl en hún var mætt í Brennsluna í morgun til að ræða mál málanna. vísir/anton brink Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er önnum kafinn einstaklingur en hún heldur áfram að koma á óvart hvað varðar viðtöl við fjölmiðla. Hún var mætt í Brennsluna á FM 957 í morgun í ítarlegt viðtal um ESB og kosningarnar um aðildarviðræður. Hinn kunni fjölmiðlamaður Stefán Einar Stefánsson, sem heldur úti þætti á mbl.is, hefur kvartað sáran undan því að Kristrún vilji ekki koma til hans í viðtal. Kristrún hefur sagt að hún hafi ekki tíma til að mæta í alla þá hlaðvarpsþætti sem óska eftir viðtali. Hversu stór hluti þjóðarinnar er heitur? Rikki G. ávarpaði hlustendur hressilega eins og hans er von og vísa, sagði vetur á Alþingi þar sem stórt mál brennur á þjóðinni. Eða það væri kannski sumar því þar væri hiti. Umsjónarmenn áttu í vandræðum með að ákveða hvaða árstíð lýsti best ástandinu á þinginu. Þeir nefndu að Snorri Másson varaformaður Miðflokksins hafi mætt í viðtal um kosningarnar sem hefur verið boðað til 29. ágúst. Hann hafi lagt fram Miðflokkspunkta og nú væri Kristrún mætt í þáttinn. Kristrún sagði að fólki væri heitt í hamsi og þetta væri greinilega mikið tilfinningamál. „Þið vitið það kannski betur en ég veit ekki hversu stór hluti þjóðarinnar er heitur vegna þessa máls?“ spurði Kristrún. Hún fór ekki í grafgötur með að þeir sem eru heitir, þeir eru heitir en hún gerði sér ekki grein fyrir því hversu stór hluti þjóðarinnar væri með böggum hildar vegna málsins. Finnst oft sem fólk vilji snúa út úr í umræðunni Umsjónarmenn Brennslunnar, þeir Rikki og Egill Ploder, voru hins vegar vel undir það búnir. Þeir nefndu Silfur Egils á RÚV, þar sem formenn allra flokka höfðu mætt til að ræða þetta mikla mál nema tvo vantaði úr ríkisstjórnarflokkunum; þetta er stórt umræðuefni og hefði ekki verið eðlilegt að þú og Inga Sæland hefðuð verið þar líka til að ræða þetta við þjóðina? Kristrún sagði þetta ýmist í ökla eða eyra, ýmist er hún sökuð um að vera með ESB á heilanum eða sökuð um að mæta ekki í nógu mörg viðtöl. Engin Inga, engin Kristrún í Silfri Ríkisútvarpsins á mánudaginn. Brennslumenn vildu fá svör við því hvers vegna Kristrún hefði ekki verið mætt þar. „Inga er reyndar bara erlendis í opinberum erindagjörðum og það var bara þannig að það var verið að fara fram og til baka með bókun á þessum þætti og ég var búin að ráðstafa tíma mínum vegna persónulegra mála. En hér er ég mætt. Ég var í Speglinum í gær á RÚV og svo var blaðamannafundur á föstudaginn...“ Kristrún sagði það auðvitað ekki svo að hún vildi forðast þessa umræðu. „En það er nóg að gera hjá mér og ég hef annað að gera en að takast á um tæknilegu atriðin sem mér finnst umræðan stundum detta út í. Orðhengilsháttur, það er verið að snúa út úr en ég er alveg til í að takast á við málefnalega umræðu.“ Samþykkt að fara út í kosningar á 100. fundi ríkisstjórnarinnar Umsjónarmenn Brennslunnar spurðu hvað hefði breyst hjá Kristrúnu, en talað hafði verið um að farið yrði í viðræður 2027? Kristrún sagði það rétt, talað hefði verið um að farið yrði í þetta mál í síðasta lagi fyrir 202.enn svo ef gluggi yrði notaður þá yrði hann nýttur. „Við samþykktum að fara út í þetta á 100. fundi ríkisstjórnarinnar. Þá var búið að halda 99 fundi áður en að þessu kom.“ Kristrún þuldi upp eitt og annað sem ríkisstjórnin hefði komið í verk, verið væri að leggja lokahönd á fjármálaáætlun, samgönguáætlun og áætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila. Hún sagði þetta ágætan tímapunkt. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar í Brussel í dag.stjórnarráðið Kristrún vildi ætla að hlustendum Brennslunnar væri kunnugt um að það væru mjög sérstakir tímar í alþjóðamálum, nokkuð sem hún sá ekki fyrir. Þar er mikið rót og Evrópusambandið er leitandi sem eining. Ef menn þekktu söguna vissu þeir að Íslendingar hafa oft tekið stór skref á slíkum tímum. „Við urðum lýðveldi í seinna stríði, við gengum í Nató í kjölfarið þegar mikið rót var, við hótuðum að ganga út úr Nató í þorskastríðinu … við höfum alltaf nýtt slík tækifæri.“ Kristrún vill að Ísland fari inn á besta mögulega tíma en svo er spurning hvort samningarnir verði nógu góðir fyrir þjóðina. Brennslumenn þjörmuðu að forsætisráðherra Umsjónarmenn Brennslunnar létu ekki vefjast fyrir sér að fara í þyngri þætti eins og þá hvort þetta gæti verið rétti tíminn þegar háir vextir og verðbólga ríkir á Íslandi. Fólk eigi erfitt með að borga af lánum sínum? „Þetta er ótrúlega góð spurning. Ég vil ekki að fólk haldi að ég þrífist á slíkri umræðu. Þarf að vera svona mikil heift í kringum þetta? Ég held að stór hluti þjóðarinnar sé leitandi. En umræðan fer mjög hratt út í að það sé verið að blekkja fólk út í eitthvað.“ Kristrún segir það af og frá að hún sé að forðast umræðuna, og það sýndi hún í morgun með því að ræða við umsjónarmenn Brennslunnar, sem um þessar mundir eru að taka á stóru málunum.vísir/anton brink Kristrún segir áherslu hafa verið lagða á að um sé að ræða tvöfalda atkvæðagreiðslu. „Þjóðin er með fyrsta orðið og þjóðin er með síðasta orðið.“ Mikið af þeim spurningum sem eru uppi munu finnast í fyrri atkvæðagreiðslunni. „Ef fólk vill þetta alls ekki þá virði ég það,“ sagði Kristrún. Hún sagði margt gott á Íslandi en það gæti verið flókið að reka 400 þúsund manna þjóðfélag. Það væri mikill fastur kostnaður sem fylgir öllu regluverki sem ekki miðast við fólksfæðina. EES, til að mynda, gerði að verkum að Íslendingar gætum orðið hluti af stærri markaði og gætum látið stærri stofnanir semja regluverkið. Þetta gæti orðið stærra skref, til að mynda gætum við komist inn í myntbandalagið. Verðum að nýta tækifærið En af hverju ættum við að fá góðan samning? Og af hverju er verið að tala um blekkingar? Brennslumenn vildu fá svör við þessum spurningum og létu forsætisráðherra ekki komast upp með neinn moðreyk. „Það hefur verið samið við fjölda ólíkra ríkja og þau hafa fengið ólíka samninga. Heimskautalandbúnaður er til að mynda sérstakt hugtak sem búið var til innan Evrópusambandsins svo Finnland myndi passa betur inn. Malta er annað dæmi. Ísland á að vera í stöðu til að fá sérstakar lausnir en þetta verður ekki leyst fyrr en við fáum samninginn. Auðvitað eru þetta kenningar og hugmyndir en minnihlutinn er ekki með meiri staðfestingu á því en ég og þjóðin á skilið að vita fyrir víst hvað er í boði.“ Kristrún sagði þessa umræðu ekkert sérstaklega skemmtilega, hún væri til þess fallin að kjúfa þjóðina en forsætisráðherra sagði að hún teldi að nýta yrði þetta tækifæri til að láta á það reyna. Mæla má með þessu ítarlega viðtali við Kristrúnu. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna
Fjölmiðlar
Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur