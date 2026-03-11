Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Birgir Olgeirsson skrifar 11. mars 2026 11:12 Brynja Dan Gunnarsdóttir, oddviti og bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ, segir það hafa komið sér í opna skjöldu að heyra af því að uppstillingarnefnd velti mögulega fyrir sér öðrum en henni í oddvitasæti flokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Vísir/aðsend Það stefnir í talsverða spennu hjá Framsóknarflokknum í Garðabæ á laugardag þegar uppstillingarnefnd kynnir lista flokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Eins og staðan er í dag er vitað til þess að tveir hafi boðið sig fram sem oddvita flokksins, Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi flokksins í Garðabæ, og Hlynur Bæringsson varamaður hennar. Í síðustu kosningum náði Framsóknarflokkurinn manni inn í bæjarstjórn í fyrsta sinn í tólf ár og var 77 atkvæðum frá því að ná öðrum manni inn. Brynja Dan, sem er eigandi Extraloppunnar, er til viðtals í nýjasta hlaðvarpsþætti Komið Gott þar sem hún fór yfir þessi mál. Hún segir í samtali við Vísi að það hafi komið henni í opna skjöldu að Hlynur hefði sóst eftir oddvitasætinu. Hlynur Bæringsson er einn af farsælustu körfuknattleiksmönnum Íslands með fjöldan allan af landsleikjum að baki og Íslandsmeistaratitla með Snæfelli og Stjörnunni. Vísir/Arnar „Það er komin upp frekar skrýtin staða þar sem maður heyrir út undan sér orðróm og ákveðnar pælingar sem hafa komið mér í opna skjöldu,“ segir Brynja. Árangur Brynju í síðustu sveitarstjórnarkosningum var með talsverðum ágætum, að verða fyrsti bæjarfulltrúi flokksins í Garðabæ í tólf ár. „Ég hef unnið mína vinnu og barist fyrir því sem ég hef trú á innan bæjarstjórnar og með gildi Framsóknar að leiðarljósi. Það hefur ekki orðið neinn skandall og ég veit ekki til þess að það hafi breyst,“ segir Brynja. Hún segist hafa fengið símtal frá framkvæmdastjóra flokksins, Sigurjóni Jónssyni, sem jafnframt situr í uppstillingarnefnd flokksins í Garðabæ, þar sem henni var tjáð að Hlynur Bæringsson hefði einnig boðið sig fram í oddvitasætið. Meta hver er líklegastur til að ná árangri Sigurjón staðfestir í samtali við Vísi að nokkrir aðilar hafi sett sig í samband við uppstillingarnefndina og boðið fram krafta sína í oddvitasætið. Brynja Dan er fyrsti bæjarfulltrúi Framsóknar í Garðabæ í tólf ár. Nú stendur valið á milli hennar og Hlyns Bæringssonar sem skipaði 2. sæti listans í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Aðsend Það sé síðan uppstillingarnefndarinnar að meta hver sé líklegastur til að ná árangri fyrir stefnu Framsóknarflokksins og félagsins. Listinn verður kynntur á kaffihúsinu Dæinn í Urriðaholti í Garðabæ á laugardag. Talsvert leitað til Hlyns Hlynur Bæringsson staðfestir í samtali við Vísi að hann hafi boðið sig fram í oddvitasætið. „Það hefur verið töluvert leitað til mín hér í Garðabænum og ég beðinn um að gera það. Auðvitað verður maður líka að vilja það sjálfur og er þetta niðurstaðan eftir mörg samtöl,“ segir Hlynur. Hann segist sjálfur upplifa óvissu í aðdraganda ákvörðunar uppstillingarnefndar og hann hafi ekkert slæmt um Brynju Dan að segja. „En það er auðvitað alltaf óvissa sem fylgir svona uppstillingum, hvort sem það er prófkjör eða uppstilling, það er spenna í þessum málum um allt land.“ Hlynur Bæringsson fagnaði Íslandsmeistaratitli með Stjörnunni í körfubolta á síðustu leiktíð. Hann lagði skóna í kjölfarið á hilluna eftir 25 ára feril. vísir / hulda margrét Hlynur skipaði 2. sæti lista Framsóknar fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar í Garðabæ og hefur verið varamaður Brynju Dan í bæjarstjórn. Þau voru 77 atkvæðum frá því að ná tveimur fulltrúum inn í bæjarstjórn og segir Hlynur að markmiðið sé ávallt að gera betur. „Við sem heild stefnum sem allra hæst og Framsókn í Garðabæ er í góðum málum, eins og á landinu öllu.“ Fréttin hefur verið uppfærð með viðbrögðum frá Hlyni Bæringssyni. Garðabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn