Lesendur vefs Ríkisútvarpsins hafa tekið eftir því að undir hverri einustu frétt sem birtist á vefnum hefur verið settur fyrirvari þar sem fullyrt er að RÚV sé óháð hagsmunum. Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttastjóri segir að um tilraun sé að ræða.
Diskleimerinn eða fyrirvarinn er til þess að gera nokkuð fyrirferðarmikill:
„Vinnureglur um fréttir og dagskrárefni
RÚV er óháð hagsmunum stjórnmála, viðskipta, opinberra aðila og einkaaðila. Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggir á trúverðugleika og óhlutdrægni.
Starfsfólk RÚV starfar samkvæmt vinnureglum um fréttir og dagskrárefni.“
Þarna mætti spyrja ýmissa spurninga eins og þeirra hvers vegna talin er ástæða til að setja sérstakan fyrirvara? Er þetta ekki svolítið eins og að segja að himinninn sé blár? Á Ríkisútvarpið ekki einmitt að sinna þessum skyldum lögum samkvæmt? Hvernig getur Ríkisútvarpið verið óháð ríkinu, eiganda sínum? Er þarna verið að teikna fréttastofuna upp sem háheilaga, sem þá aðrar fréttastofur eru ekki?
Rétti maðurinn til að svara þessum spurningum er Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttastjóri.
„Fyrirmyndin er sótt til Svíþjóðar, SVT og SR gera þetta. Við viljum aðallega minna lesendur á vinnureglur okkar og af hverju þeir eiga að geta borið traust til okkar,“ segir Heiðar Örn í samtali við Vísi.
Að sögn fréttastjórans búum við nú í heimi þar sem mikil ofgnótt upplýsinga frá óritstýrðum fjölmiðlum sem ekki lúta neinum vinnureglum eða siðareglum hvolfist yfir lesendur og menn viti ekki hvað býr að baki.
„Við ákváðum að setja þetta inn og köllum tilraun, til að minna lesendur á að það skiptir máli hvaðan upplýsingarnar koma. Þetta er í leiðinni ákveðin pressa fyrir okkur og okkar fólk að starfa í samræmi við þessar reglur, eins og það gerir alltaf, áminning eða brýning.“
Spurður hvaðan þetta sé komið segist Heiðar Örn bera ábyrgð á þessari tilraun. En er hann þá að reyna að teikna RÚV upp sem heilagara en aðra miðla, svona í ljósi þess að merking þrífst á andstæðu sinni?
„Nei, alls ekki. Ykkur á Vísi er fullkomlega heimilt að fara þessa leið líka. Það að við ákveðum að prófa þetta þýðir ekki að aðrir geti ekki gert það líka.“
En getur þetta ekki hreinlega virkað þreytandi fyrir lesendur, að reka stöðugt augu í þennan fyrirvara? Að þetta geti reynst staglkennt?
„Nei, nei. Er það? Af hverju?“
Og við erum svo sem sammála um að nægt pláss sé á netinu.