Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Árni Sæberg skrifar 11. mars 2026 14:01 Ísidór Nathansson (fremri) og Sindri Snær Birgisson (aftari) þegar ný ákæra var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þeir neituðu báðir sök. Vísir/Vilhelm Hæstiréttur hefur ómerkt sýknudóm þeirra Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Nathanssonar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Málinu var vísað aftur til Landsréttar til meðferðar. Sindri Snær var ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka og Ísidór hlutdeild í tilraun hans. Dómur þess efnis var kveðinn upp klukkan 14 en hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, segir að dómur Hæstaréttar hafi komið verulega á óvart. Ómerkingarkrafa ákæruvaldsins hafi lítið komið við sögu í málflutningi fyrir Hæstarétti. Vopnalagabrotin komu ekki til skoðunar Í Landsrétti hlaut Sindri átján mánaða fangelsisdóm og Ísidór fimmtán mánaða dóm fyrir vopnalagabrot. Sá hluti málsins var ekki skoðaður fyrir Hæstarétti. Ríkissaksóknari fór fram á að dómi Landsréttar yrði áfrýjað til Hæstaréttar. Tvímenningarnir hefðu verið ranglega sýknaðir af hryðjuverkaákærunni og dómurinn því bersýnilega rangur. Þar að auki sagði Ríkissaksóknari að mikilvægt væri að fá úrlausn Hæstaréttar í málinu. Hæstiréttur féllst á þau rök og samþykkti að taka málið fyrir í maí í fyrra. Handteknir fyrir 1.267 dögum Eftir að þeir Sindri Snær og Ísidór voru voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum 21. september árið 2022 sagði lögreglan að þeir væru grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk sem ættu að beinast að borgurum og stofnunum ríkisins. Lögreglan lagði hald á töluvert magn skotvopna og skotfæra ásamt þrívíddarprentara, þar á meðal AK-47 og AR-15-árásarriffla. Þeir voru ákærðir snemma árs 2023 en í mars sama ár var ákærunni vísað frá vegna óskýrleika. Héraðssaksóknari lagði fram nýja ákæru á hendur þeim um miðjan júní sama ár og í henni var ætlaðri skipulagningu hryðjuverka lýst ítarlega. Ítarlega reifun ákærunnar má lesa í fréttinni hér að ofan. Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Fleiri fréttir Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Sjá meira