Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ó­merktur

Árni Sæberg skrifar
Ísidór Nathansson (fremri) og Sindri Snær Birgisson (aftari) þegar ný ákæra var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þeir neituðu báðir sök.
Hæstiréttur hefur ómerkt sýknudóm þeirra Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Nathanssonar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Málinu var vísað aftur til Landsréttar til meðferðar.

Sindri Snær var ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka og Ísidór hlutdeild í tilraun hans.

Dómur þess efnis var kveðinn upp klukkan 14 en hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir.

Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, segir að dómur Hæstaréttar hafi komið verulega á óvart. Ómerkingarkrafa ákæruvaldsins hafi lítið komið við sögu í málflutningi fyrir Hæstarétti.

Vopnalagabrotin komu ekki til skoðunar

Í Landsrétti hlaut Sindri átján mánaða fangelsisdóm og Ísidór fimmtán mánaða dóm fyrir vopnalagabrot. Sá hluti málsins var ekki skoðaður fyrir Hæstarétti.

Ríkissaksóknari fór fram á að dómi Landsréttar yrði áfrýjað til Hæstaréttar. Tvímenningarnir hefðu verið ranglega sýknaðir af hryðjuverkaákærunni og dómurinn því bersýnilega rangur. Þar að auki sagði Ríkissaksóknari að mikilvægt væri að fá úrlausn Hæstaréttar í málinu. Hæstiréttur féllst á þau rök og samþykkti að taka málið fyrir í maí í fyrra. 

Handteknir fyrir 1.267 dögum

Eftir að þeir Sindri Snær og Ísidór voru voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum 21. september árið 2022 sagði lögreglan að þeir væru grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk sem ættu að beinast að borgurum og stofnunum ríkisins. Lögreglan lagði hald á töluvert magn skotvopna og skotfæra ásamt þrívíddarprentara, þar á meðal AK-47 og AR-15-árásarriffla.

Þeir voru ákærðir snemma árs 2023 en í mars sama ár var ákærunni vísað frá vegna óskýrleika. Héraðssaksóknari lagði fram nýja ákæru á hendur þeim um miðjan júní sama ár og í henni var ætlaðri skipulagningu hryðjuverka lýst ítarlega. Ítarlega reifun ákærunnar má lesa í fréttinni hér að ofan.

