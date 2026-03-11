Innlent

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kristján Einar dvaldi í átta mánuði í spænsku fangelsi.
Kristján Einar Sigurbjörnsson, betur þekktur sem Kleini, segist saklaus af öllum ásökunum sem hafa komið fram varðandi kynferðisbrot sem lögreglan a Akureyri rannsakar. Samkvæmt heimildum fréttastofu er Kristján grunaður í málinu.

Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar kynferðisbrot sem átti sér stað í bænum aðfaranótt sunnudags. Fleiri en einn sakborningur eru grunaðir vegna málsins en heimildir fréttastofu herma að hann sé einn þriggja sem voru handteknir.

 Í nýrri færslu á Instagram segist Kristján Einar vera saklaus af þeim ásökunum sem komið hafa fram. Hann titlar færsluna með orðunum „meint kynferðisbrot á Akureyri“.

„Ég mun ekki tjá mig frekar um málið á meðan málið er til rannsóknar hjá lögreglu,“ skrifaði hann.

Hafdís Björg Kristjánsdóttir, fyrrverandi kærasta Kristjáns Einars, steig fram í kjölfar fregna af handtökunni og lýsti ofbeldi sem hún varð fyrir í sambandinu. Svala Björgvinsdóttir, sem einnig var í sambandi með Kristjáni Einari, lýsti yfir stuðningi við Hafdísi og sagðist einnig hafa orðið fyrir ofbeldi af hans hálfu.

Fréttin hefur verið uppfærð.

