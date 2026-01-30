Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægri austlægri átt í dag og rigning eða snjókoma austantil fram eftir morgni. Það verða skúrir eða slydduél suðaustanlands seinnipartinn, en úrkomulítið í öðrum landshlutum.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði í kringum frostmark.
„Það er litlar breytingar að sjá á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir eða él á landinu. Síðdegis bætir þó heldur í vindinn við suðurströndina.
Á sunnudag er útlit fyrir ákveðna austan- og suðaustanátt með hlýnandi veðri. Rigning eða slydda með köflum, en að mestu þurrt á Norðurlandi,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Fremur hæg austlæg átt, en 8-13 m/s syðst. Skýjað með köflum og stöku skúrir eða él, en lengst af bjart um landið suðvestanvert. Hiti um eða undir frostmarki
Á sunnudag: Austan 5-13 og dálítil rigning eða slydda, en að mestu þurrt norðanlands. Hlýnandi veður, hiti 1 til 7 stig síðdegis.
Á mánudag: Hæg suðaustanátt, víða bjartviðri norðan heiða og vægt frost. Skýjað syðra og smáskúrir suðaustanlands, hiti 0 til 5 stig.
Á þriðjudag: Suðaustanátt og skúrir eða él, en þurrt á Norður- og Vesturlandi. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á miðvikudag: Austanátt og él á austanverðu landinu, en léttskýjað vestantil. Kólnar í veðri.
Á fimmtudag: Austlæg átt og snjókoma eða slydda með köflum, en að mestu þurrt á Norðurlandi.